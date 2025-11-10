日本のGDPが2026年にインドに抜かれて世界5位に転落する見込みだ。ドイツに抜かれたのが23年で、24年も4位のままだった。名目GDPは物価や為替で左右されるものだが、日本の転落は決して円安のせいだけではないだろう。経済が停滞する根底には何があるのか？日本とドイツの「働き方と休み方」の違いを、3人の実体験エピソードを交えて探る。（ドイツ人ジャーナリスト 志村ユリア）

ドイツ系企業で働く日本人が

絶句したドイツ人上司のひとこと

ドイツのGDP（名目国内総生産）が2023年に日本を抜いて世界3位となり、続く24年もドイツのGDPは4兆6841億ドルで、3位。日本は4兆0193億ドルで4位のままでした（国際通貨基金IMF発表）。

日本よりも人口が約30％少ないドイツが、なぜ日本を追い抜いたのでしょうか？ドイツと日本といえば国土面積がほぼ同じ、フォルクスワーゲンやトヨタ自動車を筆頭に製造業が盛んで、勤勉な国民性など類似点も多いです。ところが、ドイツと日本で圧倒的に違うことがあります。それは、「働き方と休み方」です。

興味深い統計データを見てみましょう。OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性（2022年／38カ国比較）を日本生産性本部がまとめたランキングによると、日本の就業1時間当たり労働生産性は52.3ドルに対して、ドイツは87.2ドルでした。約1.7倍の格差があります。

日本では労働生産性の低さが問題視されてきましたが、この大きな格差はどこからくるのでしょうか？都内にあるドイツ系企業で働く日本人のAさん、日本企業で働くドイツ人のBさん、ベルリンに住む日本人のCさん、3人の仰天エピソードから、働き方と休み方の違いを探ってみましょう。

まず、ドイツ系企業で働くAさん（日本人）の話から。職場は日本人とドイツ人が基本的には仲良くやっている環境です。ある日の会議で、Aさんがプロジェクトの成果報告をしました。そのプロジェクトは大成功を収めたので、「私たち」とチームの努力を強調しながらAさんは報告しました。

