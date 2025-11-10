『シンデレラの反乱』、第1巻が発売！童話のモデルになった“修道女たちの大反乱”を描く
中世ヨーロッパの宗教戦争を描いた『乙女戦争 ディーヴチー・ヴァールカ』で知られる、歴史漫画家・大西巷一の最新作『シンデレラの反乱』。そのコミックス第1巻が、新潮社より2025年11月8日(土)に発売された。
【あらすじ】
6世紀、フランク王国。ネウストリア王家の血を引く修道女のバシナは、二人の継姉に苛め虐げられていた。
9年前、継母フレデグンドに実の母と兄を焼き殺されるも、「汝の敵を赦しなさい」という教えのもと、独り苦辱の生活に耐えていたバシナ。
そんな彼女の前に現れたパリ王国の王女クロティルダ。二人の出会いが修道院全体を巻き込む大反乱へと繋がっていく──。
童話「シンデレラ」のモデルになった史実に基づく物語。
■『シンデレラの反乱』1巻
著者：大西巷一
発売日：2025年11月8日
造本：コミック
定価：902円(税込)
【あらすじ】
6世紀、フランク王国。ネウストリア王家の血を引く修道女のバシナは、二人の継姉に苛め虐げられていた。
9年前、継母フレデグンドに実の母と兄を焼き殺されるも、「汝の敵を赦しなさい」という教えのもと、独り苦辱の生活に耐えていたバシナ。
そんな彼女の前に現れたパリ王国の王女クロティルダ。二人の出会いが修道院全体を巻き込む大反乱へと繋がっていく──。
童話「シンデレラ」のモデルになった史実に基づく物語。
■『シンデレラの反乱』1巻
著者：大西巷一
発売日：2025年11月8日
造本：コミック
定価：902円(税込)