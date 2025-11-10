「カバン重くて肩凝る」→【ハニーズ】で解決！ 週7で使いたい「軽量バッグ」

いつも使っているカバンが重くてストレス……。解決するなら、軽量仕様で持ち歩きやすいアイテムを試してみて。そこでおすすめしたいのが、【ハニーズ】から登場した軽量バッグ。肩への負担を軽減できそうなのはもちろん、シンプルなデザインで幅広いシーンで活躍しそう。実用性もデザイン性も備わったバッグなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

ちょっとしたお出かけに便利なミニサイズ

【ハニーズ】「軽量両あおりミニバッグ」\2,680（税込）

スタイリッシュなスクエア型で、キレイ見えが狙えるショルダーバッグ。公式サイトには「肩掛けしても負担が少ない軽量仕様」とあり、楽に持ち歩けそうです。コンパクトなサイズ感ながら、前後のあおりポケットや中央の収納部分はファスナー付きで実用性はバッチリ。ライトベージュ・アイボリー・ブラックのベーシックな色味に加えて、今シーズンのトレンドカラーであるレッドも揃えています。

通勤バッグにぴったりなA4対応トート

【ハニーズ】「軽量A4トート」\3,480（税込）

A4サイズがすっぽりと入り、書類やファイルの持ち運びに便利なトートバッグ。公式サイトによると「荷物が多くても安心の軽量タイプ」とのことで、ストレスフリーに持ち歩けそう。メイン収納のほか前後にあおりポケットもついており、収納力も十分。女性らしいアイボリーやライトベージュのほか、シックなブラックやグレーなど全7色を豊富にラインナップ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M