「大大大当たり」キターーッ♡【flying tiger】集めて飾りたい「オシャレ雑貨」って？

ポップでユニークなデザインのグッズが豊富な【Flying Tiger Copenhagen（フライング タイガー コペンハーゲン）】。そのなかでもこの季節に見逃せないのが、クリスマスモチーフの「オシャレ雑貨」です。そこで今回は、クリスマスパーティーにぴったり！ 並べるだけでテーブルが一気に華やぐグッズをピックアップしてご紹介します。

特別な夜に温もり溢れる灯を！「キャンドル（ナッツクラッカー）」

くるみ割り人形の兵隊がモチーフの「キャンドル（ナッツクラッカー）」\660（税込）。さり気なくクリスマスらしさを演出してくれるので、今から買って長く装飾に使うのもあり！ サイズは5.8 × 17.5cmあるので、存在感バッチリです。

遊び心あふれるデザインにキュン！「ティーライトホルダー」

「眺めるたびにため息出ちゃう」と@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介するのは「ティーライトホルダー」\660（税込）。ジンジャーブレッドハウス型で、キャンディをのせたような装飾も可愛らしいです。セラミック製でサイズは10.9 ×12.3 ×15.2cm。子どもが集まるパーティにもおすすめです。

シンプルでも可愛さが凝縮「ディナーキャンドルセット」

真っ赤なリボンがアクセントになった「ディナーキャンドルセット」は、2本で\660（税込）。高さ約24.5cmで、長時間灯りを楽しめます。シンプルで上品なデザインなので、お気に入りのキャンドルホルダーと合わせても絵になりそうです。

デザインも実用性も文句なしかも「サービングプレート」

赤と白の組み合わせ、雪の結晶ともみの木でクリスマス感満載！ 大きなリボンが可愛い「サービングプレート」\990（税込）。インテリアとして飾るのも良し、お菓子や料理を並べてお皿にするも良しです。サイズは2 × 21 × 14.5cmで、食洗器対応なのも嬉しいポイントです。

Flying Tigerには、装飾やパーティーグッズなどクリスマスを楽しむアイテムが充実。見ているだけでもワクワクするラインナップなので、ぜひ近くの店舗でチェックしてみて！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N