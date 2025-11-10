増子敦貴、美麗カットで魅せる“アートカレンダー”決定 発売記念イベントも開催
【モデルプレス＝2025/11/10】増子敦貴（GENIC）が、2026年1月30日に卓上カレンダー「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」（KADOKAWA）を発売することが決定した。
ドラマ「体感予報」（MBS）でブレイクした増子は、舞台「千と千尋の神隠し」でのハク役や、ドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（フジテレビ系）でも話題を集めた。
今作の撮影を手がけたのは、3rd写真集「Liberty」でもタッグを組んだ写真家・熊木優氏。舞台公演で訪れた中国・上海を舞台に、衣装やシチュエーションにこだわって撮影した「超美麗カット」と、日本で見せるリラックスした「等身大の素顔」を詰め込んだ、贅沢な内容となっている。増子が「今までとはまた違った、増子敦貴が楽しめるかと思います！」と語るように、“カレンダーを超えた”写真集クラスのアートな仕上がりとなっている。
また、発売直後には、東京・大阪で増子本人が登壇する発売記念イベントの開催も予定されている。（modelpress編集部）
何度もご縁のある中国・上海という大きくてカラフルな街で、色鮮やかな衣装を纏い撮影させて頂きました。どのシーズンもきっと皆様の心を笑顔にしてくれるカレンダーとなっています。「カラフルなスマイルをあなたに増子敦貴」よろしくお願いします！
【Not Sponsored 記事】
◆増子敦貴“アートカレンダー”決定
◆増子敦貴コメント
