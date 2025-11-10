猫さんが「ニャルソック」するのは、家の外だけではありません。まさかの見守り姿が可愛らしくて癒やされると話題になっています。

猫好きの方から注目を集めている投稿は、記事執筆時点で9.3万再生を突破し、「猫って隠れ筋肉あるよね…タポタポなくせに笑」「ずっしりとしててめちゃめちゃぬいぐるみ感あります」といったコメントが寄せられました。

【動画：料理をしていると、猫が背中に乗ってきて…飼い主さんを『見守る様子』が可愛すぎる】

ニャルソック猫のエクルちゃん

TikTokアカウント「背脂フラペチーノ」に投稿されたのは、ある光景をニャルソックしているトンキニーズの「エクル」ちゃんの姿。ニャルソックといえば、窓から外を眺めている様子を想像しますが、エクルちゃんが見ているのは外ではないのだとか。

エクルちゃんがジーっと眺めているのは、飼い主さんが料理をする光景。しかも、カウンターや床に座りながら眺めるのではなく、飼い主さんの背中に掴まりながら料理の風景を見てきたといいます。

料理には目がにゃい

この日、飼い主さんが作っていたのはせいろ蒸し。蓋を開けて、湯気がもくもくと上がっていくと、エクルちゃんは身を乗り出そうとするほど興味津々な様子だったのだとか。ほとんど目を離さずにせいろ蒸しを見つめる後ろ姿が、可愛くて癒やされます。

料理を見守るのが日課のエクルちゃんですが、飼い主さんの彼氏が料理するときも背中に乗ることがあるそう。もしかするとエクルちゃんは、自分も一緒に料理をしていると思っているのかもしれませんね。これだけ頼もしいエクルちゃんがいると、料理の時間がいつも以上に楽しくなりそうです。

「料理ニャルソック界隈」は他にもいる

ちなみに、飼い主さん宅では「ブラン」ちゃん・「ビスタ」ちゃんという猫さんも一緒に暮らしているそうですが、ブランちゃんも背中に乗って料理姿をニャルソックしてくることがあるとのこと。飼い主さんの美味しそうな料理に、猫さんたちもメロメロになっているのでしょう。

ブランちゃんがニャルソックをした日は、ペペロンチーノを作っていたそう。どうやらニンニクが油でパチパチするのが面白かったのか、エクルちゃんに負けないくらい興味津々で見守ってくれていたそうです。飼い主さんの料理に心を奪われてしまった、エクルちゃん・ブランちゃんなのでした。

投稿には「せいろ開けた時に興味津々な猫ちゃん可愛いすぎ」「自分が子猫のままのつもりなんかな」「開けた瞬間うわぁぁって言ってそう」「うちの猫もよくおんぶでご飯作るとこ見てました」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「背脂フラペチーノ」では、エクルちゃん・ブランちゃん・ビスタちゃんの微笑ましい日常の姿が投稿されており、その可愛らしさについクスッと笑ってしまいます。

エクルちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「背脂フラペチーノ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。