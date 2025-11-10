大阪・関西万博の「大屋根リング」でも注目された木造建築の魅力。木の持つ温もりや自然との調和は、居心地の良い空間だ。自然素材に着目されることが多い昨今、木材にこだわった木の家に住みたいという人は多いのではないだろうか。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、株式会社和秋建設と共同で、全国の男女1000人を対象に、木材にこだわった「木の家が似合いそうな芸能人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】自然志向の中でもこだわりを見せるイメージのスターがズラリ

第5位に選ばれたのは柳葉敏郎(43票)。「古風なイメージのある方だから(40代女性)」「田舎生活を実践しているから(40代男性)」「秋田のいい杉を使った家が似合いそう(50代男性)」など、出身地の秋田県と名産である秋田杉が強く結びついているようだ。



第4位はタモリ(51票)。「博学なので家なども素材にこだわって建てそうなイメージ(30代男性)」「木造建築に詳しく、木の材質まで気を配りそうだから(60代男性)」など、知識と経験による審美眼をもつ人物像から票を集めた。



第3位はヒロシ(54票)。「キャンプ芸人だからログハウスとかに住んでそうなイメージがある(40代女性)」「自然を楽しんでいる方だから、住まいにもこだわりがありそう(60代女性)」など、ソロキャンプで自然と親しんでいるイメージから上位にランクイン。



第2位は所ジョージ(174票)。「世田谷ベースなど趣味の家があるのでそれに合わせたこだわりがありそう(30代女性)」「ビフォーアフターのイメージがあるから(40代男性)」「ログハウスが似合う(40代男性)」など、遊び心と独自のセンスが支持された。



第1位はヒロミ(248票)。「木材の種類とかにも詳しそうだし、上辺だけじゃない本物感がある(30代女性)」「自分でリフォームなど全てやってしまうから(30代女性)」「実家が工務店!手作りが好きですよね。木材にもこだわりそう(50代女性)」など、テレビ番組などで見せるDIYの腕前が影響し、技術力と実行力があり、自らの手で理想の家を建てそうというイメージから圧倒的得票で!位に輝いた。



（よろず～ニュース調査班）