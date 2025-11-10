京都市はこのほど、京都市体育館と、西京極総合運動公園プール兼アイススケートリンク（京都アクアリーナ）のネーミングライツ契約を交わす事業者を募集することを発表した。施設の魅力を高めるとともに、新たな財源を確保することなどを目的としている。

バスケットボールＢ１京都ハンナリーズが本拠地とする京都市体育館は、２０２３年１０月から片岡製作所と１０年契約を結び、「かたおかアリーナ京都」の名称を使用していたが、今年９月に双方の協議により契約を解除していた。

市の募集要項では、契約予定価格は京都市体育館が年間１７００万円以上、京都アクアリーナが同５５０万円以上（ともに税込み）で契約期間は３年。今月６日から１２月１２日まで募集する。要項で、名称は「スポーツ施設の通称として誰もが理解できるものとし、『京都』などの所在地を表す地名を含む通称としてください。ただし、京都アクアリーナについては、『京都アクアリーナ』の愛称を含む通称とします」としている。

京都市体育館は１９６４年に開設され、最近では２０１３年度に大規模改修が行われた。アクアリーナは２００２年にオープンした。