お母さんがスーパーでお買い物をして帰って来たら、ワンコが大喜びして…？可愛すぎる熱烈歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万4000回再生を突破しています。

【動画：スーパーからお母さんが帰宅→犬がピーピー鳴きながら大喜びして…思った以上の『熱烈大歓迎』】

お母さんがスーパーから帰って来たら…

Instagramアカウント「mari_bordercollie」に投稿されたのは、スーパーに行っていたお母さんが帰ってきた時のボーダーコリー「マリ」ちゃんの様子です。

誰よりもお世話をしてくれるうえに一緒にいる時間も長いため、お母さんのことが大好きだというマリちゃん。帰宅したお母さんがリビングに入ると、「おかえりなさい！」とソファの上でお目目をキラキラさせて迎えてくれたとか。そしてお母さんがマリちゃんのもとに向かい、「ただいま」と両手でナデナデしたら…。

ワンコが歓喜の声を上げて熱烈歓迎

マリちゃんは「ク～ン、ク～ン」と可愛い声で鳴きながら、お腹を見せてゴロンと寝転がったそう。甘えん坊全開の熱烈歓迎が、たまらなく可愛いです。

そしてお母さんがお腹を撫でてあげると、マリちゃんは「ピーピー」と小鳥のような歓喜の声を上げたとか！その後も、「ク～ン」と鳴いたり「ピーピー」鳴いたりしながら、「もっと撫でて！気持ちいい～」とばかりに足をバタバタさせて、全力で愛情表現を続けるマリちゃん。幸せそうな姿に、思わず頬が緩みます。

まだまだ甘え足りない！

しばらくするとマリちゃんは起き上がったのですが、今度はお母さんに頭を押しつけて「もっと撫でて」とアピールしてきたそう。どうやらまだまだ甘え足りないようです。そしてお母さんがご要望に応えて撫でてあげているうちに、再びソファにゴロ～ン。

お母さんは1時間ほどお買い物に行っていただけで、しかもお留守番中も一人きりではなく他のご家族が一緒にいたとのことですが、それでもマリちゃんはお母さんが恋しくて仕方なかったようですね。もちろんお母さんはマリちゃんが満足するまで、たっぷり甘えさせてあげたそうですよ。

この投稿には「喜びの表現がかわいすぎる」「甘えん坊炸裂」「こんなに震えながら喜んでくれるなんて、お母さんも可愛いくて可愛いくてたまんないよね～」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた光景が多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

マリちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mari_bordercollie」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mari_bordercollie」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。