あまりに微笑ましい家族の光景が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破し、「ほんとに優しい」「登場人物全員可愛い」「頬が緩んでしまいました…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：転がる1歳の女の子と大型犬に『タオルをかけてあげた』結果→『一緒に眠ろう』と誘う光景】

仲良しな3兄妹

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんの家には、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんが暮らしています。3兄妹は、普段からとても仲が良いのだそう。

長男のうにくんがおからちゃんの毛づくろいをしたり、末っ子のほのちゃんがわんこたちを撫でたり、微笑ましい光景が頻繁に見られるといいます。この日は、ほのちゃんがおからちゃんをナデナデしていたとか。子煩悩なおからちゃんは、ほのちゃんからのスキンシップを静かに受け入れていたといいます。

ほのちゃんの優しさ

ママがキッチンにいる間に、ペットカメラに素敵な光景が映されました。おからちゃんがお昼寝をしていると、ほのちゃんがパパのバスタオルを持ってきたのです。そして、おからちゃんのそばに向かうと…。お昼寝中のおからちゃんに、バスタオルをバサッとかけてあげたのです。

バスタオルはおからちゃんの顔にかかりましたが、2人とも気にする様子はありません。ほのちゃんは、まるで赤ちゃんを寝かしつけるように、おからちゃんをポンポンと叩いて寝かしつけをしたといいます。バスタオルだけでなく、おもちゃを置いてあげる一幕も…。

微笑ましい光景にホッコリ

スヤスヤ眠るおからちゃんを見て、ほのちゃんも一緒に寝たくなってしまったよう。ママが「一緒にタオルに入る？」と声をかけると、ゴロンと転がって添い寝の準備をしたそうです。

ほのちゃんは、おからちゃんと一緒にタオルに包まれると、とっても嬉しそうな表情をしたといいます。バスタオルをかけてあげるほのちゃんと、一緒に寝てあげるおからちゃん、2人の優しさがぎゅっと詰まったワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「一緒にコロンしてるのカワイイ～」「本当に仲良しで可愛いですね」「おからちゃんのほのちゃんへの愛を感じます」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

