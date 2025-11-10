「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「一般化された言葉」を使ってはいけない

一見、論理的で説得力がありそうな人がいます。

難しい言葉を使い、意見を堂々と述べる。しかし、よく聞いてみると「この人、何を言っているのかよくわからない」と感じることがありませんか。その原因は、一般化された言葉にあります。

「みんな」「いつも」「ちゃんと」は実は何も言っていない

たとえばこんなフレーズです。

・「みんな、そう言ってるの？」

・「いつも、こうしてるってこと？」

・「ちゃんとやってる？」

一見、もっともらしく聞こえますが、これらの言葉は何も具体的な情報を示していません。

「みんな」とは誰のことか。「いつも」とはどのタイミングか。「ちゃんと」とは何をどうすることか。どれも、人によって解釈が違います。

つまり、こうした言葉を使う人は、解釈を引き出す質問をしてしまっているのです。

一般化された言葉は、思考の放棄

「みんな」「いつも」「よく」「ちゃんと」などの言葉は便利です。

しかしそれは同時に、相手と事実をすり合わなくなる言葉でもあります。こうすると、コミュニケーションのズレが起こってしまいます。

一方で、本当に頭のいい人は、一般化を避け、事実を具体的に確認します。

・「誰がそう言っていたの？」

・「前回は、いつそうなった？」

このように聞けば、事実を通じて、相手と自分の理解をすり合わせることができます。

思い込みではなく、ズレのないコミュニケーションができる。これが、信頼関係につながっていくのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）