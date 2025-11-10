◆バスケットボール◇全国高校選手権道予選 最終日 駒大苫小牧８４−５３北海道栄（９日・室蘭市栗林商会アリーナ）

決勝リーグが行われ、男子は、駒大苫小牧が８４―５３で北海道栄に勝利し、３年連続４度目の頂点に立った。駒大苫小牧、北海道栄の２校が、１２月２３日開幕の全国高校選手権（ウィンター杯、東京）に出場する。

勝利の瞬間、駒大苫小牧の田島範人コーチ（５０）は両拳を強く握った。１８年の東海大札幌以来７年ぶりの３連覇で、「めちゃくちゃうれしい。勤勉でいい男がいっぱい集まっている代。きついかなと思った年にすごくいいチームをつくってくれて、感動しました」と涙をぬぐった。

司令塔のＰＧ宮森昊太、２０３センチのナイジェリア出身の留学生オラヨリ・マーベラス・オルワトヨシ（ともに３年）頼みのチームからの脱却を目指し、約１か月前から急ピッチでチームをつくり上げてきた。「宮森とマーベラスにボールを集める回数が多かったので、いかにボールを動かすかという取り組みをしてきた」と菅野幸志主将（３年）。短期間での戦術変更にも対応し、指揮官は「留学生だけでは勝てない。人とボールが止まらない、いいムーブができた」とうなずいた。

３年連続で挑む大舞台。視線は過去最高の全国ベスト１６を超え、さらにその先を向いている。田島コーチは「ベスト８に入って、メインコートでやってみたいのもあるけど、目標を上げてベスト４。言うだけただなんでね。選手と狙ってみたいです」。北の常勝軍団は、個の力に頼ることなく、チーム力で強敵に立ち向かっていく。

☆北海道栄・久保田遥翔（３年、５年ぶりの全国を決め）「去年のリベンジができてほっとしている。全国では北海道栄らしいバスケをしたい」

【男子】〈１〉駒大苫小牧〈２〉北海道栄〈３〉東海大札幌〈４〉旭川志峯