兵庫県の内部告発文書をめぐり、斎藤元彦知事らの疑惑を追及していた竹内英明元県議（当時50歳・2025年1月死亡）への名誉毀損容疑で、政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者（58）が兵庫県警に逮捕たれたのを受け、6月に刑事告訴した竹内氏の妻が9日、代理人弁護士とともにオンライン会見を開いた。

亡くなった竹内英明・元兵庫県議（※画像の一部を加工しています）

妻は9日朝に立花容疑者の逮捕を知り、夫の仏前に報告したという。「刑事告訴を出して以降、どうなるのか不安や心配もありましたが、今はほっとしております」とコメント。





会見する竹内元県議の妻 「死者にムチ打つのか」と、遮へい板越しに立花容疑者への怒りを隠せず声を震わせた〈2025年8月8日 神戸市中央区〉

竹内氏が亡くなったことの衝撃は大きく、「打ちひしがれ、いわれのない誹謗中傷に恐れ、立ち向かう気力すらなく、何をしていいのかわからない状況だった」と胸の内を明かし、「今後については、捜査を見守ってまいります」と述べた。

今年（2025年）8月に神戸市内で会見した妻は、「夫は兵庫県政の混乱の中で追い詰められて孤立し、社会に絶望してこの世を去った。知事選をきっかけに突如始まった真偽不明の情報が拡散し、止める手だてがなかった」と振り返り、「民主主義の根幹をなす選挙が、死者の冒瀆に利用される異常さ、悪質さを深刻に受け止めなければならない。なぜ、こんな目に遭わなければならないのか。デマで人を貶め、死者に鞭（むち）を打つことが平然と行われている」と声を震わせ、竹内元県議の名誉回復を求めていた。



