岩手県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキング！ 2位「花巻市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩いていると、「このあたりはなんだかお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 洗練された住宅街やおしゃれなショップが並ぶエリアには、自然と“豊かさ”を感じさせる空気があります。全国の人たちは、そんな印象をどんな街に抱いているのでしょう。人々が思い浮かべる“裕福な街”を探りました。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、岩手県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「高校野球の強豪校が多くそれだけ投資をしてる家庭が多そうだから」（30代男性／兵庫県）、「華やかで裕福な町というイメージがある」（40代男性／兵庫県）、「花巻は歴史的に商業や地主が発展していた地域で、伝統的な裕福層の住宅があります。 温泉地や自然環境が良く、静かで広い土地に住む富裕層もいます」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「やはり地方都市の中でも県庁所在地はお金持ちも多くいるはず」（40代男性／東京都）、「行政や企業の中心地です。商業施設や住宅環境も整っているから」（30代男性／富山県）、「盛岡市は岩手県の中心都市で、官公庁や大企業の支社が集まり、教育水準も高い。老舗企業や医療関係者も多く、落ち着いた富裕層が多そうに感じる」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
2位：花巻市／26票岩手県の中部に位置する花巻市は、詩人・童話作家である宮沢賢治の出身地として知られています。豊かな自然に恵まれ、花巻温泉郷をはじめとする温泉地も多く、観光地としても人気です。東北自動車道やJR東北本線、花巻空港など交通の便も良く、地域の産業や交流拠点としての役割も担っています。農業も盛んで、四季折々の美しい田園風景が広がります。
1位：盛岡市／192票岩手県の県庁所在地である盛岡市は、北上川と中津川が流れる美しい水辺の街です。岩手県の行政、経済、文化の中心地であり、東北新幹線が通る交通の要衝でもあります。盛岡城跡公園などの歴史的なスポットや、石川啄木ゆかりの地が多く、文化的な街としても知られています。冷麺やじゃじゃ麺などのご当地グルメも有名で、都市機能と自然が調和した住みやすい環境です。
