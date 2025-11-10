ファミマ「ファミマツケン福袋」発売決定！ 11．11から抽選受付を開始
「ファミリーマート」は、11月11日（火）から、マツケンこと松平健のオリジナルグッズを詰め合わせた「ファミマツケン福袋」の抽選申し込み受付を開始する。
【写真】豪華グッズにオレ！ 「ファミマツケン福袋」の中身詳細
■松平健イチオシのグッズは？
今回登場する「ファミマツケン福袋」は、ゴールドに輝く「ファミリーマート」限定のマツケンオリジナルグッズと3000円相当のクーポン冊子などをセットにした3300円の福袋（価格は税込）。
オリジナルグッズは、マツケンの名前と芸紋を冠した「ステンレスタンブラー」や、A6サイズの「でっかいトランプ」、食卓にマツケンの笑顔が輝く「ファミマツケン ランチョンマット」がラインナップにそろい、お正月をマツケンが華やかに彩る。
また、全6種のデザインがそろう「おみくじ開運カード」も用意。おまけとして、「おみくじ開運カード」には、500個に1個の確率で1万円相当の「ファミペイギフトカード」や、3000個に1個の確率で松平の直筆サインが入っており、新年から運試しも楽しめる。
今回、年末年始キャンペーンアンバサダーに就任した松平は本福袋の注目アイテムを問われ、「トランプがおすすめですね。年末年始に、家族で一緒に楽しめると思います」とアピールした。
なお、「ファミマツケン福袋」の抽選は1人1回1個までの制限付き。申込期間は11月11日（火）10時00分〜11月24日（月）23時59分まで。当選結果は11月26日（水）に順次メールにて発表され、当選者は2026年1月1日（木）10時00分〜1月14日（水）23時59分の期間で受取が可能となる。
【写真】豪華グッズにオレ！ 「ファミマツケン福袋」の中身詳細
■松平健イチオシのグッズは？
今回登場する「ファミマツケン福袋」は、ゴールドに輝く「ファミリーマート」限定のマツケンオリジナルグッズと3000円相当のクーポン冊子などをセットにした3300円の福袋（価格は税込）。
また、全6種のデザインがそろう「おみくじ開運カード」も用意。おまけとして、「おみくじ開運カード」には、500個に1個の確率で1万円相当の「ファミペイギフトカード」や、3000個に1個の確率で松平の直筆サインが入っており、新年から運試しも楽しめる。
今回、年末年始キャンペーンアンバサダーに就任した松平は本福袋の注目アイテムを問われ、「トランプがおすすめですね。年末年始に、家族で一緒に楽しめると思います」とアピールした。
なお、「ファミマツケン福袋」の抽選は1人1回1個までの制限付き。申込期間は11月11日（火）10時00分〜11月24日（月）23時59分まで。当選結果は11月26日（水）に順次メールにて発表され、当選者は2026年1月1日（木）10時00分〜1月14日（水）23時59分の期間で受取が可能となる。