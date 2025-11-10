ロハスが暴露「チームで一番ダンスが下手だ」

暴露された弱点にファンも爆笑している。ドジャースのミゲル・ロハス内野手は7日（日本時間8日）に公開されたYouTube番組「Dugout Discussions With Chris Rose」で佐々木朗希投手について言及。「ロウキはチームで一番ダンスが下手だ」と語り、ファンに「謝る」とまで口にした。

ロハスは3日（同4日）に行われたワールドシリーズ連覇のセレモニー中に佐々木を呼び出し、24歳の誕生日を迎えた右腕を壇上で祝福。球場に「音楽を流してくれ」と訴えた。ロハスが勝手に設定した佐々木の登場曲「バイラロ・ロッキー」を流すと、ロハスは佐々木に踊るように促した。佐々木は苦笑いしながらも、曲のリズムに合わせて右手を上げ、笑顔で応える場面も見られた

優勝セレモニー後に行われたムーキー・ベッツ内野手主催のパーティーが行われたが、ロハスは踊らなかった選手としてパヘスとフィリップスを挙げた。「努力が足りないのはパヘスで、フィリップスは踊りたがらなかった」そう語った後に佐々木の名前を出した。「そしてロウキは踊れない。それが、私が分かっていることだ」と話した。

「今後、私がダンス指導に取り組む」とロハスがまさかの謝罪。ファンは「笑ってしまった」「朗希くん成長が楽しみですね」「ダンスの指導されんのwwww大変だね！ 朗希がんばれwww」と笑っていた。（Full-Count編集部）