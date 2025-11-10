◆バスケットボール◇全国高校選手権道予選 最終日 日本航空北海道１２２ー８２札幌山の手（９日・室蘭市栗林アリーナ）

決勝リーグが行われ、女子は、日本航空北海道が札幌山の手に１２２―８２で勝利し、２年連続２度目の優勝を果たした。日本航空北海道、札幌山の手、北星学園女子が、１２月２３日開幕の全国高校選手権（ウィンター杯、東京）出場を決めた。

日本航空北海道が格の違いを見せつけた。試合終了のブザーが鳴っても、笑顔を見せることなく整列した選手たち。矢倉直親監督（６３）は「僕はビクビクしてましたけど、本人たちは負ける気がしていなかったみたいですね。ずいぶん頼もしくなった」とうなずいた。

札幌山の手との全勝対決となった最終戦。Ｕ１８女子日本代表で、フォワードの庵原有紗（３年）が得点を量産した。第１クオーター（Ｑ）こそ４得点だったが、第２Ｑに３連続得点を決めるなど１４得点。厳しいマークを受ける中、Ｕ１８日清食品トップリーグで全国の強豪と渡り合って鍛えてきた技術を生かし、チームトップの３４得点をたたき出した。

１０月に入り、庵原を含むレギュラー選手の大半がインフルエンザに罹患（りかん）した。１週間以上全員そろっての練習ができず、９月末の同リーグを終えてからチーム状態は下降線をたどっていた。矢倉監督は「放心状態というか、その辺は苦しかった。このままじゃだめだというのを理解してくれたので、途中から右肩上がりに良くなってくれた」と短期間で立て直し、連覇が懸かる今大会へ。終わってみれば全試合１００得点以上の圧勝で全国切符をつかんだ。

庵原は、レバンガ北海道のトーステン・ロイブルＨＣと家族ぐるみの付き合いがあり、同校に入学したのもロイブルＨＣの紹介だった。Ｂリーグ参入後最速で１０勝に到達したレバンガの活躍にも刺激を受けているという背番号６は「目標は日本一を取ること。最後は決勝の舞台で優勝したい」。インターハイであと一歩届かなかった全国の頂点へ。創部３年目、集大成の舞台で夏の忘れ物を取り返しに行く。（島山 知房）

☆北星学園女子・佐藤文哉コーチ（最終戦勝利で最後の全国切符を獲得）「信じられない。ずっと勝てなかったチームだったので、最後こうやって勝てたのは感動している」

【女子】〈１〉日本航空北海道〈２〉札幌山の手〈３〉北星学園女子〈４〉酪農学園大とわの森三愛