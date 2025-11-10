8:30 ハウザー豪中銀副総裁、会議出席

8:50 日銀主な意見（10月29日-30日開催分）

12:40 中川日銀審議委員、イベント講演

18:10 ロンバルデッリ英中銀副総裁、アフリカ中銀主催会議開会挨拶

22:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

23:45 ムサレム・セントルイス連銀総裁、ブルームバーグTV出演

11日3:00 米3年債入札（580億ドル）



AIサミット（韓国、11日まで）

米対中合成麻薬関税10%引き下げ、中対米24%関税1年間停止



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

外部サイト