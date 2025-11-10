人気女芸人が、母親が警察に捕まった過去とその衝撃の理由を告白。「ほんま？」と千鳥のノブが驚愕するシーンがあった。

【映像】母親が警察に捕まった人気女芸人&衝撃の理由

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演した。

この日は、口喧嘩の最強コンビを決定する「第3回 コンビ対抗！フリースタイル 口喧嘩バトルトーナメント」が放送された。登場したのは、ひつじねいり、リンダカラー∞、オダウエダ、ヘンダーソン、スタミナパン、サスペンダーズ、金魚番長。審査員を務めるのは、鬼越トマホークの2人。

オダウエダのバトルの際のこと。試合前、植田紫帆に意気込みについてインタビューすると、植田は「私の親も、キマってる人なので」と自身の親についてコメントした。千鳥らが「そうなん？」と興味を持つと、植田の母親が冬にエルグランドをタンクトップ一丁で運転していたところ、薬物の疑いで警察に捕まったことがあるという衝撃のエピソードを披露した。これ受けてノブは「タンクトップ一丁？ほんま？！」と驚愕した。