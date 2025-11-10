ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代

第17回 郄橋光成（西武）

「気がついてくれた人は初めてです」

自慢じゃないが、郄橋光成にほめられたことがある。



前橋育英高２年夏の甲子園で全国制覇を達成した郄橋光成 photo by Okazawa Katsuro





【ベルトを逆に通していた理由】

郄橋が前橋育英高（群馬）の３年になる直前のまだ肌寒い頃だった。バント練習で骨折した右手親指の具合や、この冬のトレーニングの成果などを取材し終えたあと、ふと郄橋の姿に目をやった。すると、彼のユニフォームのベルトが、一般的とは逆向きに通されていることに気づいた。通常、右利きの選手であればベルトの先端は左側にくるものだが、郄橋の場合は右側にあったのだ

「よく気づきましたね。ベルトを逆に回すと、その時の動きで骨盤の歪みが整ったり、肩こりや腰痛の予防になると、どこかで聞いたんです。本当かどうかはわかりませんが、毎日の積み重ねなので、去年の夏の群馬大会前から続けています。いまでは、とくに意識しなくても、これがふつうになっています」

なるほど、２年夏（2013年）の甲子園の写真を見ると、たしかにベルトの向きは右側にある。因果関係は定かじゃないが、郄橋がこの夏から急成長を遂げたのは間違いなかった。

恵まれた上背から140キロを超す速球を投げおろし、１年夏からベンチ入り。１年秋からはエースとして、県大会優勝。だがその時点ではリリースは安定せず、制球を乱すなど課題だらけ。事実、秋の県大会３回戦の館林との試合では７四死球だったし、関東大会では浦和学院（埼玉）との初戦、５回に３四死球と制球を乱して逆転負け。

再び群馬を制して挑んだ2013年春の関東大会も、決勝でまたしても浦和学院に敗れている。そうして、夏を迎えるわけだ。

「夏が始まる時点にコウナ（郄橋）は、まだまだだったんです。実際、県大会の初戦は同じ２年生の喜多川（省吾）を先発させたくらい。それが勝ち進むごとに、ぐんぐん調子を上げていきました。東農大二との決勝では４安打完封し、ラストボールは自己最速（当時）の148キロですよ」

前橋育英の荒井直樹監督は、いかに成長が急だったかをそう表現した。

【２年夏の甲子園で全国制覇】

圧巻は、初出場した夏の甲子園だ。岩国商（山口）との初戦。145キロの速球に、縦横のスライダーがさえる。３回から６回にかけては、桐光学園の松井裕樹（現・パドレス）が樹立した10連続に迫る９連続三振を奪うなど、５安打13三振で１対０の完封勝利。

つづく樟南（鹿児島）戦も５安打完封で、スコアは１回戦と同じ１対０。中1日での３回戦は、横浜（神奈川）を相手に１失点も自責は０。評判の相手スラッガー浅間大基（現・日本ハム）と高浜祐仁（元・阪神など）のふたりを完璧に封じた。

常総学院（茨城）との準々決勝では救援で5回を零封し、４者連続を含む10三振。その試合、９回二死の土壇場から同点に追いつく適時三塁打も放ち、サヨナラ勝ちを呼び込んでいる。

準決勝では、日大山形に１失点完投も、自責は０。この時点で41回を投げて防御率は0.00で、以後延岡学園（宮崎）との決勝の４回まで、44イニング自責点ゼロを続けた。

疲労の極にあった決勝を除くと、準決勝までの５試合で与四死球が平均２と、長身選手にありがちな粗削りさとも無縁。結局この夏の郄橋は、６試合50回を投げて46三振、自責点２、防御率0.36という圧巻の成績で、２年生として優勝投手になっている。荒井監督は言う。

「正直、あそこまでやるとは......。ただ、甲子園のマウンドは投げやすかったようですね。甲子園練習の日、『ホームがものすごく近くに感じた』と言っていましたから。それと、田舎育ちでやさしく、のんびり屋の半面、意気に感じるタイプでもある。

コウナは暑さに弱いので、甲子園では控えの３年生に『ボクシングのインターバルくらいのつもりで』と、イニング間のケアをお願いしたんです。コウナがベンチに戻ると、すぐに首筋に氷を当てたりして、それは献身的でした。先輩のそういう姿にグッときたことでも、スイッチが入ったんでしょう」

【最後の夏は県大会３回戦で敗退】

躍動感のある、しなやかなフォーム。その土台は中学時代、陸上部の助っ人として走り高跳びで１メートル70を記録し、県大会に出場したというバネだ。

「フォームについては、右足でしっかり立ち、体重移動をして肩を入れ替えることを意識しています」

これは日大藤沢高時代、神奈川県大会でノーヒットノーランを２試合達成した荒井監督の指導によるものだろう。

「ピンチにも冷静に投げられるようになったのは成長ですが、まだまだです。納得のいくボールも何球かありましたが、シュート気味に入る真っすぐが多かった。それと、スタミナですね。冬は体幹を強くし、走り込んで下半身を強化したい」

２年夏が終わった時点で、郄橋はそう語っていた。

甲子園後に招集された高校日本代表では、松井らに練習法やトレーニング法を聞いて回った。甲子園の優勝で満足していた部分があったが、またとない刺激を受け、自分の足りない部分を痛感したわけだ。

新たな発見があったのは、３度目の取材となった2014年の夏前だ。郄橋のスパイクは、右足の編み上げ部分だけ、ヒモをすっぽり覆うようなカバーがついているのだ。聞くと、フィニッシュで右足をけり出す時に、土との摩擦ですぐにヒモが切れてしまうため、特注したのだという。それだけ、ボールに体重が乗っているということか。荒井監督はこう語っていた。

「すべて本人の努力ですが、昨年（2013年）、U−18に選ばれたのも大きかったでしょうね。ふつう全国優勝すれば、周囲から持ち上げられるし、少し慢心があってもおかしくないのに、松井裕樹くん、山岡泰輔くん（現・オリックス）らのボールを見て、『まだまだ上がいる』と痛感したはずです」

ただその後、チームは2013年秋、2014年春と県大会の初戦で敗退し、最後の夏も３回戦で健大高崎に敗戦。?橋は、幼なじみの脇本直人（元・ロッテ）に逆転打を浴びた。つまり２年の夏に全国制覇したあとの郄橋は、甲子園に戻るどころか、チームとして公式戦わずか４試合で高校野球を終えたことになる。

【修学旅行で見学した大谷翔平の投球】

しかし、甲子園に出場できなかったとはいえ、郄橋はやはり別格だった。夏の甲子園終了後に開催されたU−18アジア選手権では再び日本代表に選出され、フィリピン戦で先発。５回を投げて７奪三振、無失点の好投を見せるなど、２試合で防御率0.00。

「MAXは変わらなくても、常時平均してスピードが出るようになったし、キレもよくなっていると思います」

その大会でマスクを被っていた春江工の栗原陵矢（現・ソフトバンク）は、「球威、圧力......やっぱり、一番はコウナっすね。自チームのピッチャーは120キロ台だけに、捕るだけでも大変っす」と目を丸くしていたものだ。

この時、投手陣にはほかにも富山商の森田駿哉（現・巨人）、浦和学院の小島和哉（現・ロッテ）、日本文理の飯塚悟史（元・DeNA）たちがいたが、それでも「やっぱりコウナが一番」なのだ。

郄橋はその2014年のドラフト１位指名で西武に入団すると、１年目から５勝を記録した。以来先発の軸として２ケタ勝利４回など、白星を積み重ねた。2024年こそ初めて未勝利だったが、今季は８勝と復活を果たし、通算73勝。先日、ポスティングシステムでの大リーグ挑戦を表明した。

そういえば......メジャーで思い出したことがある。高校３年を前にした2014年２月中旬、修学旅行で沖縄を訪れた。沖縄美ら海水族館などの観光名所をめぐったほか、日本ハムの名護キャンプを見学したという。その時、大谷翔平（現・ドジャース）のブルペンでの投球も見た。

「すごかったです。体の大きさというか、厚みというか......それと、下半身の使い方が参考になりました。自分も、あと５キロぐらい体重を増やしたい」

ほっそりしていた高校時代と比べると、いまの郄橋のボディはすでにメジャー格。そして......ズボンに通したベルトの先はいま、ふつうどおり左側にある。