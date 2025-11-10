「マンガ大賞2022」第3位に輝き、多くの漫画ファンの心を掴んだ真造圭伍による『ひらやすみ』。何気ない日常の愛おしさを描き出すこの人気漫画が、NHK夜ドラ枠で待望の実写ドラマ化を果たした。

参考：『ひらやすみ』の“平屋”は実在した！ 100軒超から探し当てた奇跡のロケセットに潜入

主人公は、自由気ままなフリーター・生田ヒロト。彼を演じるのは、役柄に応じて変幻自在の表情を見せ、現代の日本映画・ドラマ界に欠かせない存在となった岡山天音。そして、ヒロトの家に同居することになる従姉妹の美大生・小林なつみを、観る者を魅了する森七菜が演じる。

原作を「ずっと読んでいた」と語る二人は、この物語の持つ特別な空気感をどのように捉え、映像の中に息づかせたのか。撮影現場で現実と物語の境界線が溶けていくような不思議な体験から、共演者との微笑ましいエピソード、そしてこのドラマが現代に届けたい優しいメッセージまで、作品への深い愛情に満ちた言葉で語ってもらった。

●声に出てしまうほど美味しい“ご飯”

――原作ファンでいらっしゃったお二人だからこそ、今回の実写化で「ここは見事に映像化されているな」と感じた部分はどこでしたか？

岡山天音（以下、岡山）：具体的に「これ」という一つの要素を挙げるのは難しいのですが、作品全体に漂っている“空気感”みたいなものは、すごく原作の印象に近いなと感じました。それは、僕らの芝居だけじゃなく、美術や衣装、ロケーションといった、いろんなチームの集合体の結晶だと思うんです。結果として流れているその空気は、原作が持つ独特の優しい雰囲気をかなり高いレベルで再現できているんじゃないかなと。

森七菜（以下、森）：私は、原作でも印象的だった「ご飯」のシーンがすごく好きです。劇中でヒロト君が作ってくれるご飯が、本当に美味しそうで。今回、フードスタイリストの飯島奈美さんが作ってくださったのですが、飯島さんのご飯は、以前別のお仕事でご一緒した時も、本当に普通の家庭料理なのに特別に美味しいんです。まさに「あの平屋でしか食べられない特別感」が、画面を通して伝わってくるんじゃないかなと思います。

岡山：本当に美味しかったよね。撮影が終わった後も、残ったご飯をみんなで完食するまで食べ続けたりしていました（笑）。

――話を聞いているだけでも、現場の温かい雰囲気が伝わってきます。

岡山：あと、本編には使われていないけど印象的だったのが、なっちゃん（なつみ／森七菜）が料理を食べるシーン。設定上は、ヒロトが作った手前、素直に「美味しい」とは言えない、声には出さない場面だったんですけど、あまりに美味しすぎて、思わず声に出ちゃってる時がありました（笑）。

森：ありました（笑）。本当に、それくらい現場のご飯が美味しくて、幸せな時間でした。

●岡山天音は「草むらに住んでる人？」

――ヒロトとなっちゃんの「いとこ」という関係性も、この物語の魅力の一つです。恋人でも兄妹でもない、絶妙な距離感をどのように作られていったのでしょうか？

岡山：撮影期間中は、なっちゃんとの時間が本当に多かったんです。ヒロトって、自分にはないものをたくさん持っているなっちゃんのことを、どこか眩しく見つめている瞬間があると思っていて。それは、年下の親戚の子としてリードする部分もありつつ、彼女が持つ天真爛漫さや強さに、ある種の憧れを抱いている。その感覚は、僕自身が森さんに対して抱いていた思いとすごく近くて、芝居とそれ以外の場面での感情が地続きになっていくような不思議な感覚がありました。本当に、なっちゃん役が森さんで良かったと、ヒロトを演じる上で大きな力をもらいました。

森：私も、撮影中は本当にいい意味で、現実との区別がつかなくなる瞬間がありました。あの平屋のセットの草むらでしか岡山さんにお会いしていなかったので、「この人、本当に草むらに住んでる人なのかな？」って本気で思うくらい（笑）。

岡山：ガチでね（笑）。

森：芸能人だということを、たまに忘れてしまうほどでした。岡山さんは、私が今までお会いした先輩の中でも一番話しやすいかもしれないです。この『ひらやすみ』の魔法と、あの夏の撮影でずっと一緒にいた空気感があったからだと思います。寝に帰って、また朝には「おはようございます」って会う毎日だったので。

――その特別な関係性は、撮影が終わった今も続いていますか？

森：東京に帰ってくると、やっぱり「芸能人だ！」ってなっちゃって、あんまり気軽に話しかけられないんですけど（笑）。でも、撮影中に岡山さんにおすすめした恋愛リアリティショーを実際に観てくださって。

岡山：そうそう、すごい面白くて（笑）。教えてもらったやつ、影響受けちゃって。

森：そのシーズン2が始まるので、「観なきゃですよ！」っていう話はしました。平屋の魔法が解けた後も、そういう繋がりがあるのは嬉しいです。

●吉村界人は「逆・似顔絵」？

――ヒデキ役の吉村界人さんをはじめ、他の共演者の皆さんも原作のイメージにピッタリだと話題です。

森：もう、漫画から出てきてない人、いなくないですか？ 特にヒデキ役の吉村さんは、初めてお会いした時、あまりにヒデキすぎて笑いが止まらなくなってしまって。絵がそのまま現実になったみたいで、「逆・似顔絵だ！」って思いました（笑）

岡山：「逆・似顔絵」って（笑）。でも確かにその表現もわかる（笑）。吉村くんは、僕が元々持っていたパブリックイメージだと、もっとビビッドで尖っている役の印象があったんです。でも、現場での彼は本当にヒデキそのもので、彼がいる日は現場の空気がワントーン明るくなる。みんなから愛されて、いじられる、そういう存在でした。彼と掛け合いができた時間はすごく刺激的で楽しかったです。

森：吉村さんが、岡山さんのことを「あいつ、本当にカッコいいんだよな」って、しみじみ語っていたのが印象的でした。まさにリアル・ヒデキとヒロトの関係性で、お二人の絆が画面にも滲み出ていると思います。

●『ひらやすみ』は心を“ろ過”する浄水器

――この物語は、すごく幸せな空気が流れている一方で、どこか切なさや、ふとした哀愁を感じる瞬間があります。ドラマ版でもそういった部分は描かれていますか？

岡山：めちゃくちゃあると思います。最初の顔合わせの時に、監督の松本（佳奈）さんが「この平屋での時間は、きっとずっとは続かない気がしている」とおっしゃっていたのがすごく印象的で。豊かに暮らしているとはいえ、彼らも一人の人間なので、ちょっとした隙間風が吹く瞬間もある。時間が進む中で、状況も少しずつ動いていく。そういう、言葉の外にある気配のようなものは、このドラマでもちゃんと描かれていると思います。

森：この漫画を読んでいると、ヒロト君たちみたいに、バケツで雨漏りを受け止めたり、タクシーも使わずに雨の中を走って帰ったりするような、そういう不便さと楽しさを両立しながら生きるのって、今の時代、一つの才能だなって思うんです。意識してそっちを選んでいかないと、なかなかできない生き方。演じてみて、その尊さがより際立って感じられました。

――岡山さんは主演として、ヒロトを演じたことで、ご自身の中に残ったものはありますか？

岡山：ヒロトを体に通して、彼が見ている世界を見る機会をいただいて、できるだけ終わった後もそのかけらを自分の中に残しておきたいと思いました。今の時代って、いろんなノイズが自分を切羽詰まった方向に連れて行こうとする環境だと思うんです。そんな中で、自分の本当の声やペース、呼吸みたいなものにちゃんと耳を澄ませるタイミングを忘れないようにしたい。ヒロトのDNAのかけらを持ったまま、この先も生きていきたいな、と思える役でしたね。

ーー森さんは近年はしっかりした役柄が増えている印象があったので、なっちゃん役が新鮮に感じました。

森：演じていても楽しかったです。私はなっちゃんほど暴れてはいないですけど（笑）、若返ったというか、何でもやっていい感覚は久しぶりで。岡山さんとあの平屋で過ごした時間はずっと忘れないと思います。

――最後に、このドラマが放送される夜ドラ枠、毎日15分という時間だからこその魅力を、視聴者の皆さんへメッセージとしてお願いします。

岡山：日常的に物語が更新されていくドラマって、あんまりないですよね。一日の終わりにこのドラマを観ていただけたら、ちゃんと「昨日の中古の明日」じゃなくて、「新品の明日」というものを始めてもらえるような……言うなれば、心をろ過してくれる“浄水器”みたいなドラマなんじゃないかなと思います。

森：『ひらやすみ』は、人生の中で何かあった時に、心にそっと手を差し伸べてくれるような作品です。忙しない日々の中で、少し呼吸が浅くなってしまっている人もいるかもしれません。でも、夜のその15分間で、このドラマに流れる優しい時間に触れてもらうことで、少しでも皆さんの呼吸のリズムが整うような、そんな時間になったら嬉しいなと思います。

（文＝石井達也）