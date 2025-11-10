【エリア別】「arrows We2 FCG02」が首位に！ 東京圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2025/11/10
「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 arrows We2 FCG02（FCNT）
2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
3位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
7位 Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）
9位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）
10位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
