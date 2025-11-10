柄本佑主演『木挽町のあだ討ち』“仇討ち人” 長尾謙杜、“仇敵”北村一輝ら12名のキャスト一挙解禁！
柄本佑が主演を務め、渡辺謙が共演する映画『木挽町のあだ討ち』の追加キャストとして、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、愛希れいか、イモトアヤコ、野村周平、石橋蓮司、沢口靖子の出演が発表された。
【動画】“あの夜”の真相とは？ 『木挽町のあだ討ち』本編映像
本作は、第169回直木賞と第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の同名時代小説『木挽町のあだ討ち』を映画化。芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリーだ。
主演の柄本佑は、あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を演じる。共演の渡辺謙は、芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。監督・脚本は源孝志。
追加キャストとして、物語の発端となる、あだ討ちを成した者・伊納菊之助を演じるのは、なにわ男子の長尾謙杜。父のあだ討ちを見事に成し遂げた若侍としてたたえられるが、その裏には誰も知らない秘密を抱えており、りりしくもどこか影を帯びたまなざしが、物語の鍵を握る重要な役どころだ。
菊之助役のキャスティングについて、本作の須藤泰司プロデューサーは「長尾くんは、前回、ご一緒した『室町無頼』においてはワイルドな魅力全開でした。けれど本来の彼は男も魅入ってしまうほどの美少年。そして今回の菊之助は女性のような美しい容姿が必要な役。そこで、これはもう彼しかいないと思い立ち、連続オファーとなりました」と語る。
清左衛門を手にかけ、その息子の菊之助によってあだ討ちされる無法者で博徒の大男・作兵衛を演じるのは北村一輝。須藤プロデューサーは作兵衛役について「北村さん演ずる作兵衛は本作最大のミステリー、善悪、二つの顔を見せます」とし、「とりわけ“悪”が強く出なければ、“善”が際立たない。そんな“悪”を演じて、北村さん以上に観客をスクリーンに引きずり込める役者はいない」とキャスティングの決め手を振り返っている。
森田座の内と外をつなぐ華やかな木戸芸者（芝居小屋の入口で客をもてなす芸者）の一八（いっぱち）役には瀬戸康史。
舞台裏の仕掛け人として金治（渡辺謙）を支える森田座の立師（歌舞伎における舞台構成や立ち回りを指導する役職）・相良与三郎役には滝藤賢一。
女形で衣裳方の芳澤ほたる役には高橋和也。小道具方の久蔵役を正名僕蔵、その妻・お与根役を本作が時代劇初出演となるイモトアヤコが演じている。菊之助の父・伊納清左衛門役には山口馬木也。その妻で、菊之助の母としての深い愛情をにじませる伊納たえ役には沢口靖子。めし屋「つるや」の看板娘・お三津役には愛希れいか。さらに、遠山藩の新藩主・遠山安房守役には野村周平、その家老・滝川主馬役には石橋蓮司がふんし、若き藩主と老練な家老の対立を通してあだ討ち事件の背後にある藩の思惑を浮かび上がらせることに…。
須藤プロデューサーは「本作は『オリエント急行殺人事件』のようなフォーマットで、全員が主役のような物語。そのため、実力派の演者を揃える必要がありました。本作をご覧になれば、その見事なアンサンブルにご納得頂けると自負しております。」と自信をのぞかせる。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2026年2月27日より全国公開。
