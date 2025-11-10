¡ÚZARA¤Î¥°¥ìー¡Û¤¬ÀöÎý¸«¤¨¡ª Âç¿Í¤Î½©Åß¥³ー¥Ç¤Ë♡¡Ö±©¿¥¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¤³¤Î½©Åß¡¢¾åÉÊ¤ÇÞ¯Íî¤Æ¸«¤¨¤ë¥«¥éー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥°¥ìー¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÏÌ£¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤ÏÁÇºà¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¥¯¥»¸ú¤¤¤¿±©¿¥¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀöÎý¥àー¥É¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö±©¿¥¤ê¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥Ç¥¤¥êー¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤ÇÍê¤ì¤ë°ìËç¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
V¥Í¥Ã¥¯ ¡ß ¥´ー¥ë¥É¥Ü¥¿¥ó¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö100%¥¦ー¥ë V¥Í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÊÝ²¹À¤ÈµÛ¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¦ー¥ëÁÇºà¤Ç¡¢¤°¤Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤à¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËÍê¤ì¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Àー¥¯¥°¥ìー¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¡¢¥´ー¥ë¥É¥Ü¥¿¥ó¤¬¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤â¡¢¥¿ー¥È¥ë¤ò½Å¤Í¤Æµ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿þ¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥È¥¹¥êー¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃåÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÊñ¤ß¹þ¤à¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿·Á¯¤Ê¡¢¥Ë¥Ã¥È¥³ー¥È¡£¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Î½À¤é¤«¤Ê¥Èー¥ó¤Ë¡¢Âµ¥¹¥ê¥Ã¥È¤ä¥¿¥¤¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Û¤É¤è¤¤È´¤±¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹Î±¤á¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥àー¥É¤ËÆ³¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯ ¡ß ¥Õ¥ê¥ëÂµ¤ÇÂç¿Í¤Î²Ä°¦¤²¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ðー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤ÈÂµ¸ý¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê½÷À¤é¤·¤µ¤òÅº¤¨¤ë°ìËç¡£±£¤·¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤á¥Ü¥È¥à¤Ç¾åÉÊ¤Ë¤È¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¥Óー¥º¤Î¤¤é¤á¤¤Ç ¡ÈÃ¦¡¦ÌµÆñ¡É ¤ò³ð¤¨¤ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Óー¥º¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ËË°¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê°ìËç¤ò¡£¥°¥ìー¥Ùー¥¹¤Ë¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤È¥Óー¥º¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤ò°ìµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¿¶¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢½©Åß¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÉÊ¤è¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
writer¡§Sara.K