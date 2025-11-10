インスタグラムを更新

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。第6戦で好判断を見せて勝利に貢献したジャスティン・ディーン外野手は、6日（日本時間7日）に40人枠から外れるアウトライトに。インスタグラムで感謝をつづると、米ファンからはエールが殺到した。

28歳のディーンが輝いたのは2勝3敗と崖っぷちで迎えた第6戦だった。

3-1とドジャース2点リードの9回無死一塁の場面。佐々木朗希投手の速球が弾き返されると、打球はフェンスと地面の隙間にスッポリ挟まって止まってしまった。中堅手のディーンは両手を挙げ、ボールデッドをアピール。エンタイトル二塁打とし佐々木を救っていた。

ドジャース退団となったディーンは日本時間7日に「人生を変えてくれたLA、ありがとう！」と自身のインスタグラムで感謝を投稿。MLB公式サイトによると、同地区ライバルのジャイアンツがディーンを獲得し、新天地も決まった。

米ファンからはエールが殺到。「チャンピオン、幸運を祈ってるよ」「このチームのためにしてくれたことすべてに感謝してる ジャイアンツにあなたのリングを見せつけるんだ」「あなたが去ってしまうのは悲しい!!!」「もうすでにあなたが恋しいわ。一度ドジャースなら、一生そうよ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）