「減反政策」と「過酷な労働環境」がもたらした慢性的な”コメ不足”…苦労しても利益の出ない悲惨な米農家の実態

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

米価格暴騰の裏にある政府の「減反政策」

そのうえで、コメの価格が爆上がりしている背景には、日本の国策として進めてきた、減反（コメの生産調整）政策がある。

特に、近年はコメの需要は傾向的に毎年10万トンずつ減っているから生産も10万トン減らせ、というような机上の計算に基づいて、生産量をギリギリに調整しようとする要請が行われた。

さらに、コメは余っているから、水田を永久的に畑に転換したら、一度限りの「手切れ金」を払うからと、田んぼ潰し政策まで導入して生産を抑制しすぎた。

猛暑による高温障害が出やすくなっている中で、ギリギリまで需要と生産を合わせようとしたあげくに猛暑による不作が生じたら、あっという間にコメ不足になってしまう。

米農家の悲惨な現状

後ほど詳しく触れるが、日本がコメ不足に陥ったもう一つの原因として、農家の皆さんの所得が減りすぎたことがある。実は米価は極端に上がりすぎたわけではない。

かつては新米が今と同じくらいの値段であったにもかかわらず、コメの価格が右肩下がりで安くなり続け、農家の皆さんが十分な利益を得られないほどの底値になってしまった。

労多くして利益は少ない。炎天下で毎日汗みずくになって働いても、所得が増えない。

これでは音を上げて「これ以上コメを作れません」とお手上げ状態になってしまう農家が増えてもおかしくはない。それが、コメ作りを担う農家の高齢化、そして後継者不足という問題につながった。

政策的にコメの生産を減らしすぎた。同時に、現役の農家がコメ作りを持続できなくなってしまった。

これら二つの事情により、日本のコメの生産基盤はどんどん脆弱化していった。そこに猛暑と異常気象、さらにインバウンド需要の増加が追い打ちをかけた。

備蓄米放出は付け焼刃の処置

2025年春に店頭からコメが消えたとき、「流通事業者が、投機目的で倉庫にコメを隠しているに違いない」という「陰謀論」が喧しく語られたものだ。

もちろんそういう不届き者も中にはいたかもしれないが、それは本質的な問題ではない。

江藤拓・農林水産大臣（当時）は「流通がスタックしている（=目詰まりを起こしている）」という言い方をした。なぜコメの流通に大混乱が起きてしまったのか。

十分な供給量があれば、限られたコメを奪い合い、流通が滞る心配はない。根本的にコメの供給量が足りないから、流通がメチャクチャな混乱をきたしたのだ。

「令和のコメ騒動」が大騒ぎになる中で登場した小泉進次郎・農林水産大臣は「とにかく早期にコメの価格を下げる」と宣言して一生懸命動いた。コメ騒動に終止符を打つため、従来の政府としては考えられないスピードで次々と手を打った努力は理解できる。

だが、本来は凶作や自然災害、有事に備えてストックしている備蓄米をどれだけ例外的に放出しても、問題の根本解決にはならない。

今必要なのはコメ問題の本質的解決

備蓄米の価格を5キログラム2000円まで抑えられれば、パンやスパゲッティ、蕎麦やそうめんを代替食としてしのいでいた生活者は一時的に助かる。

だが、こうした施策はその場しのぎの弥縫策にすぎない。あくまでもごく一部、部分的な施策であって、全体的なコメ不足を解決するための大きな効果は望めない。

小泉大臣の一生懸命やっている仕事ぶりに目を奪われて「よくがんばってくれた。さすがはシンジローだ」と評価したくなるのはわかる。だが彼がやっていることは、付け焼き刃の応急処置だ。残念ながら日本のコメ問題の本質的解決にはつながらない。

しかも、ただ、市場をジャブジャブにして価格を下げるだけでは、そんな低い価格で生産できる農家がいなくなってしまう。むしろ、コメ不足を助長してしまいかねない。

大規模稲作農家も含めて、全国の農家から不安と怒りの声が沸き上がった。「そんなことをして、誰がコメを作れるのか」と。

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

