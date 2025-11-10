【校閲クイズ】「若者たちは、SGDsの目標14『海の豊かさを守ろう』に基づき、地元海岸での清掃活動に積極的に参加し、プラスチックごみの削減を目指している」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「若者たちは、SGDsの目標14『海の豊かさを守ろう』に基づき、地元海岸での清掃活動に積極的に参加し、プラスチックごみの削減を目指している」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

広く定着した言葉にこそ落とし穴。時として「知っている」という知識そのものが邪魔をするのが校正の怖さです。エス、ディー、ジー、ズ、と一文字一文字確認しながら読むことを怠らないようにしたいものですね。

× 「若者たちは、SGDsの目標14『海の豊かさを守ろう』に基づき、地元海岸での清掃活動に積極的に参加し、プラスチックごみの削減を目指している」

〇 「若者たちは、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」に基づき、地元海岸での清掃活動に積極的に参加し、プラスチックごみの削減を目指している」

