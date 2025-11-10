なぜ古墳は巨大化したのか…その理由は「高句麗との交戦と敗退」にもあった！

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈日本列島が「一つの国家」へ…倭人と韓人の甲冑のデザインの違いが「アイデンティティ」を生んでいた〉に引き続き、古墳が巨大化した理由などについて詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

カハチの2つの門閥氏族が強大化した（400年ごろ）

津堂城山の築造をもって始まる古市古墳群では、400年の直前のころに墳丘長290メートルの仲ツ山（大阪府藤井寺市）が完成する。そして、少し後の400年ごろ、古市古墳群から西方、両古墳群の中心間の距離で10キロメートルほど離れた大阪湾岸に、墳丘の長さ365メートル、高さ27.6メートルといっきに拡大した上石津（かみいしづ）ミサンザイ（大阪府堺市）が完成し、古市と並んで5世紀の二大古墳群の1つとなる百舌鳥古墳群が確立する。

その直後、今度は古市古墳群の中に、墳丘の長さ425メートル、高さ35メートルと、ますます規模が拡大した誉田御廟山（こんだごびょうやま）（大阪府羽曳野市）が完成する。古市と百舌鳥の両古墳群をそれぞれに築いた門閥氏族は、それまで競争関係にあったヤマトの南東部や北部の門閥氏族をしのいで力をもち、それよりも上位の格にあることを、墳丘の巨大さで示そうとしたのである。

また、二大門閥氏族の間にも競合関係があって、右にみた仲ツ山（古市）、上石津ミサンザイ（百舌鳥）、誉田御廟山（古市）と続く築造の応酬の中で、墳丘の規模は長さにして100メートル以上も伸びた。この競争は、高句麗との幾度かにわたる交戦と敗退の過程と重なっていることから、倭を主導する自らの権威を戦時下の内外に示す必要性が、それを後押ししたとも考えられる。

さらに、墳丘拡大競争のゴールとなる大仙陵（だいせんりょう）が、墳丘の長さ525メートル、高さ40メートルの規模で百舌鳥に完成する430年のころというのは、軍事強硬策から内政強化・外交重視策へと倭側の方針が変わる時期で、そのための国際的な権威を見せつけるうえでも、倭を主導する最高位の門閥氏族長をまつる古墳がひけをとることは、自他ともに許されないと考えられたのであろう。

なお、古市古墳群と百舌鳥古墳群は、いま述べたような長さ300〜500メートル級の歴代の巨大前方後円墳を核に、100〜200メートル級の大型前方後円墳、それより小さい中型・小型の前方後円墳、「帆立貝形（ほたてがいがた）」とよばれる前方部が低く短い前方後円墳、および方墳・円墳といった各種の古墳が、階層的な構造をみせて築かれる。

広瀬和雄氏や田中晋作氏が整理したように（広瀬1987、田中1990）、このような階層構造は、それまでのヤマトの門閥氏族の古墳群にもみられたが、古市と百舌鳥においてピークに達した。おそらく、古市と百舌鳥の二大門閥氏族は、その中にたくさんの氏族を含み、ことによるとその中には、ヤマトの伝統的な門閥氏族の傘下から「移籍」してきたような氏族も含まれていたのではないかと想像できる。

「河内王朝」はあったか？

なお、ヤマトから山を越えてカハチに出現した古市古墳群と百舌鳥古墳群については、これまでの古代史と考古学の中で長く続く論争がある。1つは、ヤマトの伝統的な勢力（多くの論者は「ヤマト政権」「ヤマト王権」とする）が、基盤は奈良盆地に置いたまま、その有力者（多くの論者は「大王」とする）の墓を大阪平野に造るようになったという説である。もう1つは、ヤマトの伝統的な勢力が、カハチの新興勢力（「河内王朝」）にとって代わられるという、いわゆる「河内王朝」論である。

前者の主張の根拠としては、大きな古墳群を営む有力者たちの活動を支えたはずの官僚的な人びとの小古墳が、奈良盆地には多くみられるのに対して、大阪平野にはほとんどないことがあげられた（近藤1983）。つまり、奈良盆地に基盤をもつ有力者たちが、その古墳を築く場所を、大阪平野に選んだというわけである。ただ、その後、大阪平野でも、長原（ながはら）古墳群（大阪市）のように、分厚い沖積地（ちゅうせきち）の堆積の下から多くの小古墳が発見されるようになり、この根拠は薄くなった。そもそも、何度も述べてきたように、当時はまだ、奈良盆地の各地に複数の有力な門閥氏族が並び立っているような段階であり、一つの「王権」が山を越えて大阪平野をみずからの領域としていたような状況は考えにくい。

また、古市古墳群と百舌鳥古墳群の担い手をヤマトの「王権」とする論者の中には、「王朝」が替わったにもかかわらず「前方後円墳」という墳墓の様式が変わらずに続くのはおかしい、という意見もあった。もっともこれなどは視野の狭い思い込みで、たとえばマヤでは、対立抗争を続ける王朝が同じ様式の神殿群を築き続けている。同じ世界観の下にある世俗勢力どうしの争いや勢力交替など、人類史ではむしろ普遍的に認められることである。

とはいえ、「河内王朝」論についても、この時期にまだ、地域を越えて広域を統べる「王権」や「王朝」が存在していたとは考えられない。この時期の近畿中央部の大型古墳群は、おのおの経済基盤をもって競合しながら並び立つ門閥氏族によるものであった。そして、清家章氏が推測するように、有力なキョウダイが分派した先で経済基盤を整え、新たな門閥氏族を形成していくこともあった（清家2018）。

古市古墳群と百舌鳥古墳群の成立も、古墳時代研究の近年の成果に照らすと、そのようにとらえるのが妥当であろう。ヤマトからカハチに分派して古市を営んだ門閥氏族が、海に近いという地の利もえて、370年前後に成立した百済との外交の窓口となった。そして、鉄素材の受給やそれによる武装の革新を主導することにより、他の門閥氏族よりも上位に立って、津堂城山→仲ツ山→誉田御廟山と続く氏族長の巨大な前方後円墳を営んだ。その途中で、古市からさらに海に近い百舌鳥へと分派した門閥氏族が、分派元の古市と競合しながら、上石津ミサンザイ→大仙陵と続く氏族長の巨大な前方後円墳を築いた。このような過程が考えられるだろう。

ヤマトでも、204メートルのコナベ（奈良県奈良市）や250メートルの市庭（いちにわ）（同）を核とする佐紀盾列（たたなみ）古墳群（東群）が盆地北部の、220メートルの巣山（奈良県広陵町）や新木山（にきやま）（同）が盆地西部の、それぞれ門閥氏族の古墳群として、引き続いて営まれる。

これらヤマトの門閥氏族の古墳群は、もちろん各地の有力氏族の古墳群と比べると群を抜いた規模だが、カハチの二大門閥氏族による古市と百舌鳥の両古墳群には、その後5世紀を通じて及ばない。カハチの二大門閥氏族と婚姻関係を結ぶなどして深く結びつき、そのことによって地方の有力氏族に対しては権威を誇示しながらも、カハチの二大門閥氏族の優勢が定まったのちは、その活動を支えるような存在に甘んじたのであろう。

＊

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

・広瀬和雄 1987「大王墓の系譜とその特質（上）」『考古学研究』第三四巻第三号

・田中晋作 1990「百舌鳥・古市古墳群の被葬者の性格について」『古代学研究』第一二二号

・近藤義郎 1983『前方後円墳の時代』岩波書店

・清家章 2018『埋葬からみた古墳時代│女性・親族・王権』吉川弘文館

【つづきを読む】日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線