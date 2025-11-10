そもそも「幕府」とは何か、説明できますか？　単に「武士の政府」ではない深い意味とは。「日本史の常識」をあえて掘り下げる！

鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府。かなり「歴史嫌い」の人でも知っている日本史用語だが、「幕府」っていったい何なのか、説明できるだろうか？ 新刊『〈幕府〉の発見 武家政権の常識を問う』（関幸彦著、講談社選書メチエ）は、この「日本人の常識」をあえて掘り下げた野心作だ。誰もが知る当たり前の言葉が、その内に包み込んでいる意味とは――。

幕府と朝廷は対立していない

そもそも「幕府」とは？

――征夷大将軍がトップにいる武士の政権。学校ではこう教わった覚えがあるだろう。しかし、本書『〈幕府〉の発見』は〈なるほど、そうなのだろう。が、ホントにそうなのか。〉と、いきなりその「はしがき」で疑問を呈している。

実は、鎌倉時代や室町時代には、その時の政府のことを「幕府」とは呼んでいなかった。武家政権のトップは「鎌倉殿」「室町殿」「公方」「公儀」などと呼ばれており、「幕府」という呼び方が登場するのは、江戸時代も後期のことなのだ。

「幕府」という言葉自体は中国の文献を通して古くからあったが、それはおもに将軍の居所や建物を指す用語だった。それがいつ、どのようにして武家政権を指す用語として使われるようになったのか。そして、なぜ、鎌倉・室町・江戸だけが後世に「幕府」と呼ばれるようになったのか。

これは単なる「言葉の問題」ではない。「私たちが歴史をどう解釈し、理解してきたか、という歴史観の問題なのです」と著者の関幸彦氏（元日本大学文理学部教授）は強調する。

本書によれば、征夷大将軍の存在は、〈「幕府」の必要条件だが絶対の条件ではない。そこに求められるのは天皇との政治的距離が大きい。〉（『〈幕府〉の発見』p.12）という。ここでいう「天皇との政治的距離」とは、幕府と天皇の協調性を意味している。

つまり、幕府は朝廷と対立していたのではなく、「朝廷あっての幕府」だったというのだ。それは、鎌倉・室町・江戸の三つの幕府に共通する成立事情を見るとわかってくる。

〈三つの武家政権をながめると、各時代に登場する「幕府」という権力体には、共通性がある。いずれも、内乱あるいは動乱を前提として、生み出された権力体だった。国家の分裂的危機を経由しての所産だった。その意味で「幕府」とは、統合的秩序の創出としての面もあった。〉（同書p.18）

内乱の危機を統合した権力を幕府と呼ぶ、というのだ。南北朝に分裂した朝廷を統合した足利政権を「室町幕府」と呼ぶのは、その典型だろう。

また、平安末期の源平争乱の時代には、平氏が安徳天皇を連れて西国へ逃れ、京都で後鳥羽天皇が擁立されて、朝廷は一時的に東西朝に分裂するが、この状況を収めたのが源頼朝だった。

その後の「承久の乱」では、鎌倉幕府は朝廷を軍事的に圧倒し、後鳥羽・土御門・順徳の三上皇を配流したが、天皇家を滅ぼすことはせず、後鳥羽とは異なる流れの後堀河を立てて、天皇の存続による秩序の回復を図っている。

そして１世紀におよぶ戦国争乱の終焉と、新たな統合をもたらしたのが、徳川政権だった。こうした「天皇による伝統的秩序」を回復した武家政権のことを、後世の歴史家が「幕府」と呼んだのである。

では、織田信長や豊臣秀吉はどうなのか。なぜ「幕府」と呼ばれないのか。

「彼らが標榜した「天下人」とは、それまでの秩序の埒外（らちがい）にある武人への呼称であって、比叡山焼き討ちなどの「テロ」による在来の神仏の封印や、文禄・慶長の大陸侵略は、伝統的世界から逸脱した権力の暴発でした。」（関氏）

つまり「幕府」とは、朝廷によって「調教された武家政権」なのだという。信長や秀吉は「調教不能」な権力者だったために、その政権は幕府と呼ばれないのだ。

「あらまほしき日本国の歴史」

「調教された武家政権」とは、言い方を変えれば「天皇によって大政を委任された政権」である。こうした「幕府の概念」は、江戸時代の後期に、水戸学によって「発見」された。水戸学とは、徳川光圀による「大日本史」の編纂を通して、国学や神道などの影響も受けつつ形成された政治思想である。

しかし、水戸学によって発見され、育てられた「幕府」観は、すぐに常識となったわけではない。明治中期、脱亜入欧をめざす近代日本の官学アカデミズムのなかで、ようやく「市民権」を得たのである。

王政復古に始まり、武家政権へのネガティブ・キャンペーンを展開した明治国家にとって、700年にわたって権力の座にあった武家を自国の歴史にどう位置付けるかは、難しい問題だった。その難題に、水戸学的な「大政委任論」は恰好の説明を与えてくれた。

〈武家を否定して誕生した近代の明治国家は、王政復古を理念とした。「朝」たる天子（天皇）による秩序の来歴を歴史に求めたとき、武家を埒外とするのではなく、体制内の存在として認定する機構が必要だったのではなかったか。「幕府」とは体制内での調教された武家の呼称であり、「あらまほしき日本国の歴史」でもあった。在り体にいえば、「日本国は易姓革命もなく天皇さんを否定しなかった国です」、こんなストーリーに合致させた考え方にも通ずる。〉 （『〈幕府〉の発見』p.24）

西欧の騎士とも対比できる「武士」による「日本独自の権力システム」こそが、「幕府」だった。西洋から移植した近代歴史学による「日本史の再解釈」のなかで、「幕府」という概念は活力を与えられた。

〈われわれが歴史教育で当然として学んできた歴史用語は、無色透明ではないということだ。武家の創出にかかる「鎌倉」「室町」「江戸」の中世や近世の諸権力は、自らを「幕府」と称したわけではない。（中略）だから「幕府」は他者からの呼称だった。総じて近代の国家によって創り出され、磨きあげられた歴史用語だった。〉（同書p.23）

こうして「幕府」は「日本人の常識」として定着したのだ。

「鎌倉政府」「徳川政府」に「平安政府」。そして「室町」は無政府時代！？ 「幕府」はいつ日本史の常識になったのか。