

「塩は少ないほどいい」とする考え方には、科学的に見て再考の余地があります（写真：NOV／PIXTA）

減塩よりも「塩の質」を見直す

「健康のために、減塩しなきゃ」。そう思っている方も多いのではないでしょうか。

ですが、その前に知っておきたいのは、塩には「種類」があるということ。つまり、「どれだけ摂るか」よりも、「どんな塩を選ぶか」の方が、ずっと大切なのです。

市販の食卓塩の多くは、いわゆる「精製塩」と呼ばれるもので、塩化ナトリウムが99％以上を占め、製造過程で他のミネラルはほとんど取り除かれています。

このような“単一ミネラル”のような塩は、体内でナトリウムが単独で働きやすく、バランスを崩す要因になるのです。

とくに問題なのが、ナトリウムの過剰摂取によって拮抗ミネラルであるカリウムが排出され、電解質バランスが乱れること。これにより、血圧や水分代謝が不安定になり、細胞の機能そのものが低下してしまう恐れもあります。

一方で、天然塩には、マグネシウム、カリウム、カルシウム、鉄、亜鉛など、数十種類のミネラルが自然のバランスで含まれており、代謝や循環、神経伝達を助け、体の機能全体を整える役割を果たしてくれます。

私が普段愛用しているのは「ホッティーの塩」という天然塩（天日塩）です。

監修を務めてくださっている、なちゅみねの中戸川さんも、塩に関しては「精製塩でなければ基本的にOK」というおおらかなスタンスを持っています。自然派の市場ではあまり注目されにくい塩──たとえば「伯方（はかた）の塩」や「赤穂（あこう）の天塩」といった、広く流通している「再生加工塩」の中にも、実は評価されるべき製法や品質があると語っています。

たとえば沖縄の「ぬちまーす」は、100グラムあたりマグネシウム3620ミリグラム、カリウム1140ミリグラム、カルシウム440ミリグラムという圧倒的なミネラル含有量を誇り、「ミネラル14種類含有世界一」としてギネスにも認定されました。「粟國（あぐに）の塩」もまた、豊富なマグネシウムやカリウム、微量元素を含んだ優れた天然塩です。

「精製塩」と「天然塩」体への影響の違い

ただし、ミネラルが多すぎる塩については、一部の自然派の専門家の間で懸念も挙がっています。たとえばぬちまーすや「雪塩」などは、雑味が強く料理の味に影響するため、ラーメン店などからは敬遠されることもあるようです。

また、近年では、硫酸マグネシウムや硫酸カルシウムが腸内環境に悪影響を与えるのではないかという声もあり、「ミネラルが多すぎる塩は、腸内で硫化水素を発生させてしまう」といった意見も見られます。

この点については、早稲田大学などの専門家から反論も出ており、日本人の腸内環境ではそのような毒性ガスは生成されにくいという見解もあります。実際、もし腸内で硫化水素が発生していれば、硫黄のような強い悪臭のガスが頻繁に出るはずですが、そういった症状は一般的ではありません。

さらに、硫酸カルシウムは水にほとんど溶けないため、腸内で吸収されずに排泄されるという指摘や、逆に硫酸マグネシウムはお湯にも溶けるほど水溶性が高く、腸に影響が出やすいという説など、現時点では意見が分かれています。

それでもやはり、精製塩と天然塩では体への影響がまったく違うと感じます。

私自身も、天然塩に切り替えてから、冷えやむくみが改善し、体調が安定した実感があります。

天然塩が持つ豊かなうま味は、味覚の満足度を高め、砂糖や油脂に頼らなくても満足できる食生活を支えてくれます。つまり、塩を見直すことが、結果的に他の過剰摂取（糖分・脂質）を遠ざけることにもつながるのです。

天然塩とは？

一口に「天然塩」と言っても、実は製法や原料の違いによっていくつかの種類があります。代表的なのは、濃縮した海水を平釜で煮詰めた「平釜塩」、海水を天日で乾燥させた「天日塩」、地下から採掘される「岩塩」、塩湖の水を乾燥させて得られる「湖塩」などです。

中でも天日塩は、太陽と風の力で自然に結晶化させるため、ミネラル含有量が多くなる傾向にあります。とはいえ、世界的には大陸国家を中心に岩塩が主流であり、天日塩を日常的に使っている国は少数派です。日本は岩塩が取れないので、海水から塩を得ている珍しい国の一つ。ですが現在は、海水由来の精製塩が日本の食塩の多くを占めています。

商品選びの際には、パッケージに「にがり添加」と書かれているものにも注意が必要です。これは精製塩にあとからマグネシウムを添加した加工品であり、天然塩とは区別されます。

「塩化ナトリウム」以外の成分がどれだけ含まれているか、成分表示をチェックすることが重要です。

天然塩は単なる調味料ではなく、「体に巡るミネラルの源」です。点滴に使われるリンゲル液や生理食塩水は、体液や羊水、海水などに含まれるミネラルバランスを参考に設計されています。つまり、塩を自然のままのバランスで摂ることは、私たちの体の設計にもかなっているということ。

「減塩」ではなく、「見直し」を。まずはいつもの塩から変えてみるだけで、きっと体が変わっていくのを感じられるはずです。

減塩は本当に健康？最新研究で読み解く“塩の真実”

「塩は高血圧のもと」と言われてきました。ですが近年、この常識に疑問を投げかける研究が、国内外で相次いで発表されています。

そもそも「減塩＝健康」という考え方のルーツは、1950年代のアメリカにさかのぼります。ダール博士が「塩の摂取量が多い地域ほど高血圧の人が多い」と報告し、続いて1972年には、メーネリー博士がラットに人間換算で1日500グラム相当の塩を与えて高血圧を引き起こしたという実験結果が発表されました。この2つの報告が、世界的な減塩政策の流れを決定づけたと言われています。

しかし、現代ではその根拠が徐々に揺らぎつつあります。たとえば1984年、名古屋市立大学の青木久三教授は、「塩を摂っても、体内で適切に排出できれば血圧は上がらない」と主張。さらに1988年にはロンドン大学が世界32カ国を対象に実施した大規模調査「インターソルトスタディ」で、「1日の塩分摂取量が6〜14グラムの範囲では、血圧との明確な相関はない」との結果が報告されました。

また2014年には、アメリカ高血圧学会誌に掲載されたグラウダル博士の研究で、「もっとも健康に良いとされる塩分摂取量」は6.7〜12.6グラムと、従来の基準よりも高めであることが示されています。

つまり、「塩は少ないほどいい」とする考え方には、科学的に見て再考の余地があるのです。塩の摂取量そのものよりも、体質や排出能力など、個々人の代謝状態の方が、むしろ重要である可能性もあります。

減塩がもたらす思わぬリスク

それにもかかわらず、日本では「一律に減塩すべき」との考え方が依然として根強く、実際の平均摂取量は男性で11〜14グラム、女性で9〜12グラムほど。

これをすべての人に対し「6グラム未満に抑えるべき」とするのは、現実的にも心理的にも無理があるのではないでしょうか。

さらに、極端な減塩には思わぬリスクもあります。全米医学アカデミー（NAM）は2013年、「1日5.8グラム未満の塩分摂取では、健康改善効果を証明するには不十分」との見解を発表しました。これは、国際的な減塩政策の再検討を促すきっかけにもなりました。





減塩の影響で見過ごせないのが、ミネラル不足です。ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどは、体の電解質バランスを整え、代謝や神経伝達、酵素の働きを支える「補酵素」のような存在です。こうしたミネラルが不足すれば、体内のエネルギー生産が滞りやすくなり、代謝が落ちて疲れやすくなります。

まるで新幹線が各駅停車になってしまうようなイメージです。

とくに若年層では、亜鉛不足による味覚障害が増えていると指摘する専門家もいます。「減塩によってミネラル摂取が減ること」が、その一因となっている可能性も否定できません。

時代とともに研究が進み、「塩＝悪」という構図はもはや絶対的なものではなくなっています。塩を必要以上に怖がるのではなく、「どんな塩を選ぶか」「どう摂るか」を見直すことが、今の私たちに求められているのかもしれません。

（ヘーラト新井寿枝 ： 一般社団法人ミス日本協会理事、一般社団法人ナチュラル&ミネラル食品アドバイザー協会認定講師）