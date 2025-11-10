ラッパーの晋平太さんが亡くなっていたことが、8日にわかった。42歳。晋平太さんのX（旧ツイッター）アカウントで、親族によって発表された。葬儀は近親者のみで執り行われたこともあわせて発表された。



【写真】在りし日の晋平太さんと撮影した写真 仲の良さが伝わってくる

公開された文書では晋平太さんの遺族一同の署名で「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と発表。公表となった理由については「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からの心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました」と知らせた。



最後には晋平太さんについて「HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした」と記し、「彼が紡いだ言葉と想いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません」と知らせた。



晋平太さんはMCバトルを主戦場に活躍していたラッパー。2017年にはテレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」で番組史上初の完全制覇を成し遂げた。2023年11月には「体調不良」によってライブ活動を休止することを発表していた。



ただ2025年11月に入り、晋平太さんの身近なラッパーたちが晋平太さんの身を案じる声をSNSで投稿したことで臆測が飛び交っていた。8日の正式な発表を受け、人気ラッパー・呂布カルマは自身のXで「同い年だけど何もかも正反対で、それでも会うといつも楽しかったよ。 お疲れ様でした。安らかにねしんぺたん」と在りし日の晋平太さんとの写真を交えて追悼していた。



（よろず～ニュース編集部）