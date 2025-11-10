「奉行衆の逆心」が判明してから、家康が戦役全体の着地点を見すえて展開した敵陣営との「交渉ルート」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

家康は東海道諸城の在番体制を定めた

8月2日、家康は伊達政宗に次のような指示を送った。

徳川家康から伊達政宗への書状

大坂の奉行衆が敵対したため、駿河から尾張清須までの諸城に人数を入れ、家臣たちの人質を受け取ることとしました。徳川秀忠をこの地にのこして行きますので、万事相談するのがよいでしょう。

この書状により、東海道の諸将が差し出した城に徳川家の家臣を配置する「在番体制」が定められたのは、奉行衆の逆心が判明した7月28日であったことがわかる。じつは6月はじめに上杉方が得た情報によると、福島正則は家康から会津攻めのために「清須城を差し出すように」との要請を受け、それをいったん拒否している。しかし会津攻めの時点では家康も、居城の差し出しを強要してはいなかった。結果的に、家康に居城の通行を許した領主は、中村一氏のみであった。

当初は上方の異変を石田三成と大谷吉継による反乱と誤認していた家康は、7月25日までは、大坂にいる奉行衆に佐和山攻めの兵站を準備させるつもりでいた。ところが、奉行衆の逆心が明らかになり、西軍に対抗するための物資を関東から送らなければならなくなった。そのため、東海道の諸城に徳川家家臣を配置する在番体制が必要不可欠となったのだ。

このとき、松平康重（徳川家家臣、武蔵騎西2万石の領主）は、宇都宮を過ぎて氏家にいたが、「掛川に在番せよ」という指示を受けて、いったん領地へ引き返している。そして8月2日に騎西を出発し、8日、掛川に到着して城主・山内一豊から城を受け取った（『石川正西見聞集』）。

在番体制を定め、兵站の憂いがなくなった家康は、ようやく西上を決意し、小山を発って江戸へ向かった。会津への抑えとしては結城秀康・蒲生秀行・伊達政宗・最上義光・堀秀治らをのこし、その総大将を徳川秀忠とした。

8月4日には、前線である清須に集結しつつある福島正則・池田照政らへ、西軍への対応については井伊直政の指示にしたがうよう命令した。

徳川家康から福島正則・池田照政への書状

このたび先勢として、井伊直政をさしつかわします。軍事行動について、わたくしが出馬するまでは、すべて直政の指示にしたがうように。

翌5日、江戸に到着した家康は、福島正則・徳永寿昌からの書状を受け取り、返事を送った。

徳川家康から福島正則・徳永寿昌への書状

あなたたちが8月3日に送ってくれた書状を、きょう8月5日の午後4時ごろ、江戸で読みました。わたくしは少しも油断していませんので、安心してください。池田照政・藤堂高虎・井伊直政らをつかわしましたので、彼らと相談して一刻も早く、その方面を攻略することが大切です。なお、変わったことがあればまたあらためて指示します。

8月8日、井伊直政が西上の途中で病気になってしまったため、家康は本多忠勝をさらにつかわした。

同じ日、美濃の領主を統率する織田秀信の指揮下にいた犬山籠城衆（石川光吉・加藤貞泰・竹中重門・関一政・稲葉貞通ら）が、家康に内通してきた。家康への敵対を明らかにしていた秀信のもとを離れ、石川光吉の居城である犬山に集まっていた者たちで、このうち加藤貞泰は7月20日に上方での異変を家康に報告していた。

「奉行衆に人質を取られ、しかたなく西軍に参加した」という釈明をした彼らへの対応について、家康は井伊直政に使者を送ってこのように指示した。

徳川家康から井伊直政への書状

この使者は加藤貞泰と昔から親しくしている者です。犬山に籠城している西軍の中に貞泰がいることも、この使者に説明してあります。そちら（清須）で福島正則とよく相談して、しかるべき対応をすることが大切です。くわしいことはこの使者が説明します。

家康は直政に、犬山籠城衆は「味方である」とみなしていることを伝えたのだ。

早くも始まった吉川広家との和解交渉

やはり同じ、8月8日。黒田長政の使者が、江戸に到着した。その使者は、吉川広家からの使者2人をともなっていた。彼らが携えていたのは、吉川広家から榊原康政にあてた7月14日付の書状であった。康政はそれを家康に提出した。

書状の内容は上方の状況についての説明であり、「今回の騒動に毛利輝元は関係ない」とするものであった。

そこで家康は、広家を通じて毛利輝元との和談を進めるよう、長政に命じた。

徳川家康より黒田長政への書状

吉川広家殿よりの書状をつぶさに読みました。釈明の内容については、すべて納得しました。わたくしは毛利輝元と兄弟のように親しくしていましたので不審に思っていましたが、輝元は今回のことには関係ないと聞き、満足しました。そのようなことですので、あなたがよいように取り計らってください。

同じ日付の、本多正純による添え状は以下のとおりである。

本多正純から黒田長政への添え状

一、吉川広家殿の言い分を、ひとつひとつ、家康様へ説明しました。家康様のお返事については、使者に聞いてください。

一、奉行衆からあなたのもとへ来た書状も家康様へお見せしました。このお返事についても使者に聞いてください。

一、福島正則殿から奉行衆への返事の内容についても理解しました。家康様は「どのようにも、ゆるやかに返事をするように」とのことです。

このとき福島正則も黒田長政も、すでに奉行衆から「内府ちがいの条々」を送られていて、「秀頼様に忠節を尽くす」ことを求められていた。とくに福島正則は具体的に、清須城を明け渡すことを要求されていたのだが、正則はこれに対し、すぐに断ることはせず、どのようにもとれる返事をして時間稼ぎをしていた。黒田長政はそのことも家康に説明したのだ。

8月8日付の家康の書状を17日に清須で受け取った長政は写しをとり、写しのほうを吉川広家の使者の一人に添え状をつけて持ち帰らせ、もう一人の使者は長政のもとにとどまらせた（『藤岡市蔵覚書』）。長政による添え状の内容は以下のとおりである。

黒田長政から吉川広家への添え状

わたくしのことを心配して、わざわざお手紙をくださいまして、ありがとうございます。とても遠方のことですので、使者をわたくしのもとへとどめたまま、あなたのご意見のとおり、家康様に申し上げましたところ、このような返事がきました。そこで、その返事をあなたの使者にお見せし、書状はわたくしが保管しています。家康様は「今回の件は瑶甫恵瓊ひとりの才覚によるものであり、毛利輝元は知っているはずがない」とおっしゃっています。そのようなことですので、このことを輝元へよくよくお伝えして、家康公と懇意になるように、あなたのご才覚によって進めてください。こちら（いわゆる「東軍」）のことは、わたくしが調整いたします。合戦が始まってしまえば、このような和談も調わなくなってしまいますので、事前にご分別されることがもっともであるかと思います。これはわたくしが、あなたにいつもお世話になっているから申し上げているのです。なお、くわしいことを使者に口頭で説明してありますので、よくよくお聞き届けください。

3人の中納言との交渉ルートを確立

家康が黒田長政に吉川広家との和解交渉を指示した書状の添え状のなかで、本多正純は長政に、山岡道阿弥と、宇喜多家の家臣たちに連絡をするように、とも指示していた。

本多正純から黒田長政への添え状

一、別紙に宇喜多家家臣たちへの書状と、山岡道阿弥への書状を添えて送ります。

一、花房職之（もとゆき）も、すぐにそちら清須に到着します。

山岡道阿弥は、如雪道澄（どうちょう）を通じて小早川秀秋と懇意にしていた。道澄は園城寺長吏をつとめた高僧で、秀秋の学問の師にあたる。家康は7月29日に「内府ちがいの条々」の存在を知ると、早くも8月1日には道阿弥を伊勢方面へつかわしていた。

また、このとき道阿弥に浮田詮家（あきいえ）と戸川達安を同行させた。浮田詮家は宇喜多秀家の家老であり、戸川達安は慶長5年1月に秀家と対立して、宇喜多家を退転した元家老である。また、本多正純の添え状にある花房職之も、文禄3〜4年ごろに秀家と対立して宇喜多家を退転した元家老である。秀家は職之の処断を強く求めたが、秀吉の裁定により常陸に蟄居となっていた。

家康が道阿弥を前線である伊勢方面へつかわしたのは、小早川秀秋と連絡をとるためだったと考えられる。また、戸川達安・浮田詮家・花房職之をつかわしたのは、宇喜多秀家本人というより、宇喜多家の家臣たちと連絡をとるためだったと考えられる。

8月15日、清須に到着した戸川達安はさっそく、伊勢方面に布陣していた宇喜多家家臣・明石守重に書状をつかわしている。宇喜多家の家老だった達安にとって、守重はかつての部下にあたる。

戸川達安から明石守重への書状

あなたが近くに布陣していると聞きましたので、なつかしく思い、書状を送ります。

一、このたび思いがけず、敵味方になってしまったのは仕方のないことです。

一、宇喜多家の中では、あなただけが布陣していると聞きました。どのような理由でそうしたことになったのでしょう。宇喜多秀家はどこに在陣しているのですか。あなたが秀家と一緒にいないことを不審に思っています。

一、こちら尾張方面では、上方への先手として諸将が清須の周辺に在陣しています。井伊直政・本多忠勝・松平忠吉そのほか先手衆は、この2日間（8月12日〜13日）のうちに、この方面に到着しました。石川康通・松平家清も先勢として、すぐに清須に着くそうです。家康様は8月16日に江戸を出発したとのことです。25日か26日には必ず清須に着くと知らせがありました。

一、わたくしは家康様の命令で先手衆に加えられ、この方面に来ました。浮田詮家は富田信高（安濃津城主）の縁者ですので加勢として海を渡り、安濃津へ向かいました。

一、このたびの合戦で家康様が勝利することは、間違いありません。さてさて秀家の身上はとうとう滅亡することでしょう。あなたはどのように考えていますか。家康様は宇喜多秀高殿（秀家の子、このとき10歳）を婿にされるとのことですから、宇喜多家の存続はあなたの判断次第です。宇喜多家が断絶することはわたくしの本意ではありませんので、そのようにお心得ください。いずれにしても、秀家に宇喜多領国の統治をする能力がないことは、天下の誰もが知っています。秀高殿が取り立てられれば、あなたも筋目をたがえることにはなりませんので、いまこそ正しい判断をすることが大切です。けっして悪いようにはしませんので、あなたの考えをくわしく聞かせてください。あなたが知っている者を1人、使者としてそちらへつかわします。

一、わたくしは家康様から厚恩をこうむり、そのうえ秀忠様からも懇意にしていただいておりますので、妻子・母親を上方に人質としてとられていますが、家康様に一命をささげる覚悟です。ぜひとも諾否のお返事をお待ちしています。

こうして家康は、自身と対立するにいたった3人の中納言（毛利輝元・小早川秀秋・宇喜多秀家）の陣営と、それぞれに交渉ルートを確保した。このとき家康はすでに、この戦役全体の着地点を見すえていたのである。

