

5日の日経平均前引けを眺める人々。一時は前日比2424円安まであった（写真：つのだよしお／アフロ）

先週の5日（水）に起きた「日経平均株価一時2424円安」は、投資家心理を凍らせた。4月上旬に底を離れて以降、このような暴落はなかったからだ。まさに株式市場における「木枯らし1号」となった。

市場に｢木枯らし1号｣が吹いたが「片道」にはならず

「海に出て木枯らし帰るところなし」は、1944（昭和19）年に俳人山口誓子が伊勢湾の風景を詠んだ句として発表したが、後世の解釈として、太平洋戦争の特攻隊の片道飛行を詠んだとされた、悲しい一句だ。しかし、株式市場に吹いた木枯らしは、AIバブルの終わりではなく、「暴落の木枯らし帰るところあり」と筆者は詠みたい。

日経平均（7日終値5万0276円）は、3月31日の3万5617円から10月31日の5万2411円まで7カ月連続で上昇し、その上昇幅は実に1万6794円となった。特に10月はファンドが「持たざるリスク」を無理に軽減しようという作業もあって、異常な値上がりぶりだった。従って11月が波乱になっても少しもおかしくない。

しかも、3連休明けの4日（火）、5日（水）の計2日間での2199円安は、10月末比4.2％の下げにすぎず、ましてや弱気転換（高値から20％安）にはほど遠い。

力強く上昇している25日移動平均線の、「プラス乖離領域」（4万9000円台）は「押し目買い領域」だ。今のところ、5日（水）の日中安値4万9073円（25日移動平均乖離率＋1.14％）は、買い場となっている。

それでも、投資家の間でAI相場の崩壊が心配されるのは、AI相場の構造に疑義があるからだ。

AI相場崩壊は「循環取引の露呈」と「成長期待剥落」で起こる

今から約半世紀前である1970年代の経済の中心は「石油」だった。そこに資金が集まり、あふれた資金がオイルマネーとして株式市場を席捲した。今、経済の中心はAIであることは間違いなく、同じように資金が集まり、あふれた資金がAIマネーとして株式市場を席捲している。ただ、形ある石油には限界があり、石油マネーは有限だが、形のないAIには限界がなくAIマネーは無限だ。

しかし、1990年代のITバブルには、相場の神様ウォーレン・バフェット氏は「わからない」と言って参加しなかった。そのとき、多くの投資家は、「バフェット時代は終わった」と言いあったが、結果は承知のごとくバフェット氏の圧勝となった。

今回も、氏は形あるアップルでは儲けたが、AI相場には乗り切れず、早めの現金化で巨額な資金を抱えて迷走し、評価を下げている。もし、今後の展開で「相場の神様バフェット氏」が勝つとしたら、それはAI相場の崩壊を意味する。個人投資家にとっては気が気ではないわけだ。

そのAI相場の崩壊は「循環取引の露呈」と「成長期待の剥落」で起きることになりそうだ。実際、市場の一部では、AI企業同士の「循環取引の露呈」をいぶかる声が出始めている。「循環取引の露呈」とは、企業同士が互いに資金を供与し合い、自社製品を買わせる構造で、売り上げや需要は水増しされ、実質的には同じ資金が企業間を循環しているだけで、実需以上の規模となり、収益の実態が不透明になる。これが市場に認識されることだ。

この典型例としては、オープンAIはエヌビディアから15兆円の出資を受け、同社製のGPUをオンデマンドで供給する企業であるコアウィーブにオープンAIが出資し、そこにマイクロソフトが絡んで、GPU・クラウド・AIモデルを相互に契約し合う構造だ。また、4年間で5000億ドル（約77兆円）規模の契約が締結されている「スターゲートプロジェクト」（アメリカのAIインフラ構築官民連携計画）も、結局このような「循環取引」ではないか、と見る向きもある。

一方、「過剰期待の剥落」とは、AI技術への期待が現実の収益性や社会実装を上回る状態が続くと、期待値を評価する株価は上昇するが、業績と株価の乖離が限界に達すると、好材料が続いても株価が下がる現象だ。1990年代のITバブルも、同じような流れで崩壊した。

では、崩壊は訪れるのか、起きるとすればいつか？それは株価が教えてくれる。投資家が日経平均を見ておくポイントは、まず25日移動平均線だ。11月7日現在は4万9031円だが、移動平均線は上昇中であり、今週は4万9000円台半ばから後半になる。

その次は、直近の押し目ポイントである10月14日の終値4万6847円だ。もし、ここを割れると投資家の動揺は大きくなり、次のポイントである10月1日の4万4550円も危うくなり、投資家は「AI相場は終わった」と認識し始めるだろう。

当面の相場動向は？「出遅れ株物色の流れ」に

先週は4日間立ち合いの変則週だったが、4日（火）914円14銭安、5日（水）1284円93銭安、6日（木）671円41銭高、7日（金）607円31銭安の「1勝3敗」で、計2134円97銭安となったが、これは10月末比4.07％安に過ぎない。それなのに、「AI相場が終わったのではないか」という疑念を抱くのは、冷静な判断ではないと思う。

特に、先週末の物色傾向を見ていると、「AI系が引き続き売られ内需系がしっかり」などと言われたが、内需系でもサービスや小売りなどの出遅れ銘柄が中心で、直前に上場来高値となっていた建設は別格だが、銀行など他の内需株は冴えなかった。

また、AI関連が売られているとはいえ、大きく下げているソフトバンクグループの−6.87％（10月31日比−19.82％）に対して東京エレクトロンは−1.35％（同−4.03％）と、それほど下げてはいない。

物色変化の端境期の現象か、あるいは資金が完全移動しないまま、しばらく出遅れ株の物色人気となるのか。もし、後者であれば「日経平均史上最高値の割には、持ち株は上がっていない」と不満であった投資家の気持ちが晴れるような流れが来ることになる。

もちろん、中間決算発表の結果次第だが、その傾向が鮮明になるような気がする。「木枯らしの帰るところ」は「一般投資家が喜ぶ相場」ではないかとみている。

（平野 憲一 ： ケイ・アセット代表、マーケットアナリスト）