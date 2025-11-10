バーチャルYouTuber（Vtuber）の東雲めぐが8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2026年9月21日をもって、現在の“中の人”による活動を終了することを発表した。



【写真】2018年から活動する「東雲めぐ」キャラは続く可能性を残しているが…

東雲はVtuberという存在がまだメジャーではなかった時期の2018年3月から活動をスタート。2021年には、東雲めぐのキャラクターとしての権利を持つGugenka社がバーチャルタレント事業から撤退することが決まり、以後はフリーランスとして活動していた。



8日にはXで「大切なお知らせです」と題して文書を公開。「この度、私自身の『東雲めぐ』としての活動を終了することになりました」と発表した。活動終了の理由についても説明。「Gugenkaさんとの契約内容の一部について認識の行き違いがあり、今後も活動を続けていきたい想いがあったので話し合いを重ねてまいりました」と交渉期間があったことを伝えた上で、「その結果、来年の9月21日の契約更新の際に契約期間満了に伴い 活動を終了する事になりました」と記した。



東雲は自身のYouTubeチャンネルでも同日に生配信を実施し、さらに詳細について説明した。2021年からフリーランスとして活動を続ける中で、VTuberとしてのキャラクターを、Gugenka社から“貸し出し”されるという形で活動していたと公表。「貸してくださったGugenkaさんには心から感謝しています」と伝えた。



ただ“借りている”キャラクターだけに、フリーでの活動には制限が多く存在していた。そこで、元々の「東雲めぐ」のキャラクターを生かした新しい3Dモデルを制作し、今年9月にお披露目していた。「これからこの新3Dモデルでたくさんのことに挑戦していきたい」と考えていたが、「契約上どうしてもできないことがあることがわかった」と新キャラでも同様に制限がかかる状態であることを伝えた。「今後も同じように制限が続くと思うと、安心して活動を続けるのは難しいと感じました」と限界を感じたことを告白した。



今後も活動を続けていくために「たくさん考えました。権利の購入を検討した時期もありました」と模索を続けたことも明かした。それでも「金額の面も含めて実現するのは難しかった」という。そして「悩み抜いた結果、今回のタイミングで辞める決断をさせていただきました」と知らせた。



これにより現在の、いわゆる“中の人”とされる人物での活動は2026年9月に終了することを発表。ただ、VTuber「東雲めぐ」としての活動は「私（現在の中の人）の関わらないところで検討が進められているようです」と継続の可能性があることを示唆した。そして「（2026年9月22日以降の活動については）私が辞めてからの発表を待っていてください。これからも東雲めぐちゃんを応援してもらえたら嬉しいです」と語り、涙で言葉を詰まらせた。



（よろず～ニュース編集部）