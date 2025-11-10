ネコに説教は無意味？「舐められてるんですよ、結局！」愛猫の態度に、飼い主がメロメロになる理由【作者に聞く】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿するかたわら、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。
今回は、藤緒家で起こった思わず笑ってしまう出来事を描いた漫画をお届けする。ある日、藤緒さんが机に向かっているとポッちゃんが邪魔しにやってきた。「机の上は来ちゃだめ」と降ろしてお説教をしたのだが、全然通じず、事態はさらに悪化していったという。この出来事に関して、藤緒ミルカさんに話を聞いた。
藤緒さんは、「お願いしたり、ダメなことを叱ってみたりというのはしょっちゅうなんですが、あまりそれが通じたことはないような気がします」と語る。しかし、「多分猫にもある程度は通じていると思うんですよ。でも応えてくれない!というのが実際のところじゃないかと思うんです。舐められてるんですよ、結局!もぉー」と、猫の態度を分析した。
だが、「そこがまたたまらなくかわいく感じてしまうので、説教に関してはいたちごっこです」と、飼い主としての正直な気持ちを明かした。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
