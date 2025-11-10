「終活は残された時間をよりよく生きるためのプロセスです」。3400人を看取った医師が語る「積極発展型の攻めの終活」

終活は前向きの活動

「終活」という言葉を聞いて、あなたは何を想像するだろうか？

もしかしたら、少しばかり重々しい響きを感じる方も多いと思います。

「死」という避けられないテーマを前に、身構えてしまうのは自然なことです。

しかし、かつては「死に支度」といった側面が強調されがちだった「終活」も、近年では「残りの人生を充実させる」「家族に負担をかけない」「自分らしく生き抜く」といった、未来志向の意識が強くなりました。

私は23年にわたる訪問診療の現場で、3400人ほどの患者さんの最期に立ち会ってきましたが、私自身の診療経験からも、現代においての「終活」は、決して単なる「死への準備」に留まらない、もっと前向きな活動として、多くの人に受け入れられ始めていると実感しています。

つまり終活とは、人生の終わりに向けた準備であると同時に、残された時間をよりよく生きるためのプロセスになり得るのです。

例えば、私の患者さんで、長年連れ添った奥様を看取られた後、ご自身の終活を始められたAさん（80代男性）がいらっしゃいました。Aさんは当初、「妻が亡くなってから、自分の最期についても考えないといけないと思うようになった」とお話しされていました。

ですが、エンディングノートを書き進めたり、ご自身の財産の整理をしたりするうちに、徐々に表情が明るくなっていったのを覚えています。

「先生、おかげさまで、やりたかったことの半分くらいは片付いたよ。あとは、趣味の畑をもう少し広げて、立派な野菜を作りたいね」と、穏やかな笑顔でおっしゃいました。終活を通じて、Aさんは漠然とした不安から解放され、残された時間をどう生きるかという具体的な目標を見つけられたのです。

なぜ終活が求められるのか

現代社会において終活がこれほどまでに広まっている背景には、いくつかの理由があります。

まず、残された家族の負担を軽減したいという強い思いでしょう。私の患者さんの中には、ご家族が故人の死後、相続手続きや葬儀の手配、遺品整理で大変な思いをされたというケースをよく耳にします。

事前に意思を明確にしておけば、ご家族は混乱することなく、煩雑な死後の手続きを進められます。

次に、家族間のトラブルを未然に防ぐという側面もあるでしょう。特に遺産相続に関しては、しばしば家族間で意見の相違が生じ、深刻な争いに発展するケースも少なくありません。

遺言書やエンディングノートを通じて自身の意向を明確にしておくことは、このような不測の事態を防ぐ上で非常に有効です。

そして何より、終活は自分自身の人生と向き合う時間を与えてくれます。これは、先ほどのAさんの例でも顕著です。

人生を振り返り、これからの生き方を考えることで、漠然とした将来への不安を解消し、より前向きに、自分らしく日々を過ごすきっかけとなるのです。

「積極発展型の攻めの終活」

日本は世界でも突出した高齢社会です。核家族化も進み、別の場所で独立して暮らす子供にも気軽に頼れない時代となりました。介護や葬儀、遺産整理について「残された人に迷惑をかけたくない」と考える人が増えているのも当然ともいえます。

しかし「誰もやってくれないから自分で決めておく」という後ろ向きな動機の終活は、同時に家族や親族、宗教に委ねていた「死に方・葬儀」を、「死に方と葬儀は自分で決める」という方向に向かわせますので、自分の人生を見直すきっかけにもなります。

こうした背景が、現代社会で終活を広めていったのではないでしょうか。そして終活にも新たな潮流が生まれ始めています。攻めの終活です。

残された家族への配慮や、自身の希望を明確にしておくことは、終活の重要な柱ですが、近年、私が診療を通して感じるのは、それだけでは留まらない「積極発展型の攻めの終活」が増えているということです。

例えば、70代後半のひろ子さんの「マイブーム」はフリマです。

フリマ参加が生きた証を刻んだ

高齢者にとって自宅の大掃除は、関心事のひとつ。使わない健康器具、二度と着ないであろう若かりし頃の洋服、やってはみたものの長く続かなかった趣味の道具たち。長い年月をかけて積もりに積もった品々の整理は、死ぬ前に終わらせたいことのひとつです。

ひろ子さんにとっても「押し入れの整理」は悩ましい問題でしたが、整理がてら、月に何度か、仲間と一緒にフリマに参加することで、面倒くさい作業を、楽しいものへと変えました。

「着物もアクセサリーも食器類も、元々処分するつもりだったものですから、高く売ってお金を稼ごうとは思いません。フリマ自体を楽しんで、あとで皆で食事ができるくらいのお金が手元に残ればいい。そんな気持ちで売りに出しています」とひろ子さんは言います。

この趣味に転じた終活が、大活躍した出来事がありました。彼女が病院で出会ったという友人（80代後半、女性）が、娘さん夫婦との同居のために現在住んでいる家を出ることになった時のことです。

そこで問題になったのが、長年住み慣れた家の「身辺整理」でした。膨大な荷物を前に途方に暮れていたわけですが、そこにひろ子さんが駆けつけました。彼女は、患者さんの思い出の品々を「これはフリマで売れるわよ！」と次々に仕分けし、あっという間に整理して引き取っていったのです。

患者さんは「自分一人では絶対にできなかったことが、彼女のおかげで一気に終わったわ」と、心底安堵されていました。

こうなってくると彼女にとってのフリマは、単なる押し入れの整理や、不用品の売買では無くなります。身の回りの品を整理する行動自体が、仲間との交流の場を生み、ちょっとしたお小遣いを得る喜びにもつながっている。

そして、困っている友人を助けるという「自分が生きた証」としての積極的な活動にも繋がっているわけです。

夫の死がきっかけとなった終活

また別の例として、50代でご主人をがんで亡くされた女性の話もしましょう。菜穂子さん（仮名）はこれまで家計を支えるために仕事に打ち込んできましたが、ご主人が亡くなられたことをきっかけに、今後の人生を深く考えるようになりました。

そこで手元に残った財産を元手に、ご自身の持つ資格を活かして、新しいビジネスを立ち上げようと意気込んでいらっしゃいます。

フリーランスの道を選んだ彼女の周囲からは「この歳でリスクを負うなんて」「もっと、穏やかに過ごせばいいのに」という声も聞かれるそうです。しかし、彼女の眼差しは揺るぎませんでした。「生きた証を残したいんです」と語るその言葉には、夫の死を乗り越えて未来へ向かう強いエネルギーが満ち溢れていました。

死ぬまでに生きた証を残すために仕事を整理する。これもまた終活のひとつだと私は感じます。

彼女たちにとっての終活は、単に身辺を整理するだけでなく、残された人生をどのように輝かせるか、自分は何を成し遂げたいのかという、「自己実現」の側面が非常に大きいのです。これらは、まさに「攻めの終活」と呼ぶにふさわしい、新たな潮流の一例と言えるのではないでしょうか。

【こちらも読む】「父のドナーになれませんか？」……30年ほとんど会っていない父のために骨髄移植を望んだ娘の切実な理由【看取り医はみた】

平野国美

看取りの医者。1964年、茨城県龍ヶ崎市生まれ。92年、筑波大学医学専門学群卒業後、筑波大学附属病院などで地域医療に携わる。02年、筑波大学医学専門学群博士課程を修了し、訪問診療専門クリニック「ホームオン・クリニックつくば」を開業。翌03年に医療法人社団「彩黎会」を設立。これまで立ち会った最期は3400例を超す。09年に出版した『看取りの医者』（小学館）は、大竹しのぶ主演でドラマ化もされた。最新の著書は『70歳からの正しいわがまま』（サンマーク出版）

【こちらも読む】「父のドナーになれませんか？」……30年ほとんど会っていない父のために骨髄移植を望んだ娘の切実な理由【看取り医はみた】