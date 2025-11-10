「藪で行く。絶対に抑えろ」阪神はいかに他球団の追撃を封じたのか？「逆指名ドラフトの内幕」を名スカウトが明かす

スカウト活動が苛烈を極めるに至る号砲となった1993年の逆指名制度導入。阪神は朝日生命の藪恵壹からの逆指名を取り付けているが、最後までつば競り合いが繰り広げられていた。

担当スカウトだった菊地敏幸氏は藪が東京経済大学時代からほれ込み、朝日生命の監督からの信も得て、他球団の追駆を封じ込んだ。

逆指名制度の幕開けで、球界は争奪戦モードへ

藪にとってドラフト解禁イヤーとなる社会人2年目の93年は逆指名制度がスタートした年です。この制度が検討されていることが報道されたのは、同年5月の12球団の代表で構成する「プロ野球開発協議会」のあと。その後、アマチュア側の意向も確認しながら正式に決まったのが9月下旬。

ドラフト会議は11月20日ですから、そこから交渉していては間に合いません。ですが、我々スカウトの間では春先には改革がなされるものとして伝わっていて、どの球団も動き出していました。

私も横溝桂編成部長から「自分の担当地域でそういうレベルの選手がいたら推薦するように」と言われ、「藪しかいません」と迷わず推薦。横溝部長に5月に控えていた社会人野球の九州大会で藪を視察してもらうことになりました。

私の中では藪がナンバー1という考えに揺るぎはなかったのですが、不安にさせる存在がいました。日本生命の杉浦です。高校時代から藪よりも脚光を集め、同志社大学でも明治神宮大会で優勝。名門社会人チームに進み、92年のバルセロナオリンピックで日本代表に名を連ね、主力として銅メダル獲得に貢献。藪とは対照的にエリート街道をまっしぐらに進んでいた。

大学、社会人も関西で、阪神は杉浦だろうという見方もあったが、実際にそうであってもおかしくはなかった。もちろん杉浦がプロよりもオリンピックにこだわったということもありますが、当時の関西担当スカウトは積極的な働きかけはしていなかったですね。知名度だけでなく実力も間違いない。私が関西担当のスカウトだったら「杉浦が1番だ」と絶対に推薦して、なんとか口説き落とそうとしたでしょうね。

「頭は藪で行く」動き出した獲得作戦

横溝部長からの電話は藪が投げている試合の最中だったように記憶しています。

「頭は藪で行くから、絶対に抑えろ。逆指名制度も決定だから表には出すな。裏で仕事をしろ」

藪の2年目から平山一雄新監督に代わりましたが、彼とも面識があり、「うちは1位で行かせてもらうから」と明確に告げました。その後は他球団の情報をもらったりもした。そこは人間関係ですね。

藪本人とも「調子はどうだ？」「元気です〜」といった、なんの変哲もないやりとりですがグラウンドに何度も足を運んで話す機会を作りました。最終的にはお金というケースも当然あります。それも誠意を示す1つです。でも、それだけでもない。

逆指名制度では契約金の高騰を避けるために設けた「最高標準額」を1億円としました。しかし、それ以上、出したからといって罰則はない。この年、人気が高かった神奈川大学の渡辺秀一、青山学院大学の小久保裕紀（ともにダイエー逆指名）、関東学院大学の河原隆一（横浜逆指名）あたりは「倍では済まない。数億円になっている」という話も出回っていた。

そんなマネー合戦をよそに、私は藪詣を重ね、手応えを深めていきました。そして、ご両親にも話をさせてほしいと持ち掛けた。

「自分の考えは全部、親に話してありますし、親からもおまえに任せると言われています。自分で決めます」

しっかりとした青年だった藪がそう言うので、踏み込む。

「うちか？」

はっきりとした返事はもらえませんでした。が、気持ちは阪神に傾いていると感じました。

契約金は1億2000万円…藪に示した誠意

9月下旬、社会人野球日本選手権関東代表決定戦1回戦の日本通運との試合に敗れた後、藪は12球団OKの姿勢を表明。この試合は7回10失点と散々な内容でしたが、私の気持ちは変わりません。巨人は藪が打線のふた回り目から打たれることを不安視して評価しなかったそうですが、そもそも参戦が遅かったですからね。

巨人は当初、河原や渡辺、小久保を狙うも、それぞれ横浜、ダイエーの前によい感触が得られなかった。そこでNTT四国の山部太に矛先を向けるも、ヤクルトがすでに固めている。

ちなみにダイエーは山部を3位で獲れないかと動いていたそうです。また、小久保も青山学院大学の野球部長は巨人に入れようとしていたそうですが、ダイエーがものにしている。この年からダイエーの代表取締役専務兼監督として陣頭指揮を執っていた根本陸夫さんは「球界の寝業師」の異名を取った人で、そのころのダイエーは巨人と並んで脅威でしたね。

巨人は自分たちが声を掛ければ当たり前のように来てくれると考えていたでしょうけど、他球団も必死です。次々と袖にされ、焦ったことでしょうね。

それで藪はどうかとなったようで、巨人の担当の木戸美摸スカウトから電話がかかってきました。木戸さんは同じ相模原市の大先輩。住まいも近く、移動の際に私の車に同乗するなど、ちょっとした“貸し”がありました。

「菊地君、藪君に動いているよな」

「うちで決まりですよ」

10月28日、藪は「自分を高く評価してくれている」との理由で阪神、近鉄、オリックスの3球団に絞ったことを明かしました。この日、私は朝日生命の本社を訪れ、藪に平山監督、部長ら同席のもと条件提示を行いました。

契約金1億2000万円。取材に訪れていたマスコミにも包み隠さず話し、翌日の新聞でも報じられ注目を集めました。これは横溝部長が決められたことで、「藪君が指名球団を選ぶのはお金だけの問題じゃないでしょう」とコメントしました。

競っている相手にもうちの提示額を知られてしまうわけですが、標準額を超える金額を出してでも阪神はチームの建て直しに力を入れていることを周知できる。また実質、上限のないルールの中で行き過ぎが起きないように透明性を確保したいという部分もあったのかもしれません。

「それで結構！」スカウトの執念が実った日

オリックスは分が悪いと見て宇和島東高校の平井正史に方向を転換しましたが、近鉄は11月6日に藪に条件提示を行いました。当然、うちよりも上の契約金を用意してくることは言うまでもありません。

ただ、手は打っていました。平山監督とはずっと2、3日に一度、電話でやりとりしていましたし、飲みにも誘い、状況に変化がないかを確認。

藪本人とも連絡を取っていて、その日、近鉄と会うことも事前に聞いていた。場所は新宿のホテル。時間は12時から。昼食しながらならだいたい1時間半くらい。藪に「13時半に近くのビルで待っている」と伝えてありました。

13時半を過ぎても、藪はなかなか現れませんでした。それでも30分ほど待っていると、背広姿の藪がやってきた。新宿の高層ビル群の中に入り込んでも、藪は絵になりましたね。

「条件、出たか。うちより上だよな。3か？4か？」

藪も近鉄との密室でのやりとりを明かすわけにはいかないので黙っていましたが、その反応から私は1億4000万円まで積んできたと推察しました。ためらうことなく、言いました。

「近鉄と同じ数字を出すから」

そこで「会社と相談して」とやってしまうのは、私の仕事の仕方じゃない。その間に藪の気持ちが揺らいでしまうかもしれない。事後報告でもなんとかしてみせる。私の藪に懸ける気持ちはそれだけ強かったし、それを改めてでも届ける場面でした。

結局、阪神は藪の契約金を1億4000万円にしましたが、後々、藪に聞いたところ実際には近鉄の提示額はそれよりも上だったそうです。藪はそういう男です。

〈藪は阪神に来てくれる〉

大きな背中を見送りながら、自信は確信に変わりました。そして、横溝部長の電話を鳴らすのです。

「藪にうちも近鉄と同じ額を出すと言いました」

横溝部長は間髪入れず、ひと言で応えてくれました。

「それで結構！」

その夜、私が気持ちよく痛飲したことは言うまでもないですかね。

藪が阪神を単独逆指名したのは、その6日後のことでした。

・・・・・・

