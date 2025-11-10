悲しそうな顔の保護猫「愛情かけたら顔つきも変わるかな？」→4年後…変わらない“ぴえん顔に485万表示「地顔だったのね」
生後2日で母猫から育児放棄されてしまい、悲しそうな顔で里親募集サイトに掲載されていたというミントちゃん。飼い主さんは、そんなミントちゃんの顔を見て保護することを決め、「たくさん愛情をかけたら顔つきも変わってくるかな」と思っていたそう。4年後、まさかのずっと“ぴえん顔”のままだったというミントちゃんのビフォーアフター写真は、485万回表示され、「ぴえんに磨きがかかってる」「これこそ最大のチャームポイント！」と多くのコメントが寄せられた。ミントちゃんと初めて会ったときの心境や“ぴえん顔”について、飼い主さんに話を聞いた。
【写真】いっぱい愛を与え続けた結果…「ぴえんは“地顔”だった」4年後のミントちゃんの姿
■4年前に里親募集サイトから保護「一生懸命生きようとしている姿に胸が締め付けられました」
――ミントちゃんの保護当初と現在の顔のビフォーアフターは485万回表示され、「ぴえん顔だけど幸せいっぱいそう」「可愛すぎる」と話題になっています。このような反響を受けていかがでしょうか？
「『幸せそう』『大切にされているのが伝わる』などのコメントをたくさんいただけて、とても嬉しかったです。SNSを始めたばかりの頃は、加工や虐待を疑われてしまうこともありましたが、今ではそういった声もすっかりなくなりました」
――ミントちゃんは、母猫に育児放棄されてしまったとのことですが、ミントちゃんと初めて出会ったときのことについて教えてください。どのような経緯でお迎えすることになったのでしょうか？
「4年前、実家の子猫を一時的に預かった際に、先住猫2匹がとてもよく面倒を見てくれました。その子猫を返したあと、2匹がどこか寂しそうに見えたことから、新たに保護猫をお迎えしたいと思い、里親募集サイトを見ていたときに、寂しげな表情をしたミントを見つけました。生後2日で育児放棄されてしまい、悲しそうな顔をしていたミントを家族に迎えたいと思い応募したところ、ありがたいことに受け入れ先として選んでいただきました」
――投稿でも「寂しそうなお顔…母猫に育児放棄されちゃったらしいし、沢山愛情をかけてあげたら顔つきも変わってくるかな」とコメントされていましたが、初めてミントちゃんの寂しそうな顔を見たとき、どのようなご心境でしたか？
「保護されたばかりの頃、兄弟たちと一緒に段ボールの中で鳴いている動画を見せていただいたのですが、悲しそうな顔で鳴きながら、今にも消えてしまいそうな小さな命が一生懸命生きようとしている姿に胸が締め付けられました」
■“ぴえん顔”とは裏腹におてんばなミントちゃん「健康で1日でも長く、幸せな猫生を過ごしてほしい」
――現在のミントちゃんの姿を拝見すると、とても元気そうな様子が伺えます。たくさんの愛情を注がれた結果だと思うのですが、現在の姿になるまで、どのように過ごされてきたのでしょうか？
「お顔だけ見るとおっとりしているように思われがちですが、実際はとてもやんちゃで遊ぶことが大好きなおてんばさんです。寝ているときにおもちゃを顔の上に落としてきて『遊ぼう』と誘ってくることもあります。朝早くてもお誘いがあれば必ず全力で一緒に遊びます。そして、とても甘えん坊でおはようからおやすみまで、トイレやお風呂の中にもついてきます。寂しい思いをさせないよう、家族がいつもそばにいて、猫ファーストな毎日を送っています」
――ミントちゃんと一緒に暮らしていて、どの時点で、ミントちゃんがぴえん顔だと気づかれたのでしょうか？
「“ぴえん顔の猫ちゃん”がいるなんて聞いたことがなかったので、最初は眼瞼下垂や視力の異常があるのではないかと心配になりました。お迎えしてすぐに病院でも相談しましたが、特に異常はなく、本当にただ垂れ目なだけだと分かって安心したのを覚えています」
――今後、ミントちゃんとどのように過ごしていきたいですか？
「健康で1日でも長く、幸せな猫生を過ごしてほしいです。SNSでは何気ない日常を投稿していますが、『ミントちゃんのファンです』『疲れていたけどミントちゃんを見て癒されました』『仕事の疲れが吹っ飛びました』など、嬉しいコメントやDMをいただくことがあります。私たち家族だけでなく、猫が大好きな方や、飼いたくても飼えない方など、ミントを見てくださるすべての方に、たくさんの癒しと幸せをお届けできたら嬉しいです」
