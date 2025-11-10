花咲楓香・麻倉瑞季・白濱美兎“おっぱいBIG3”が夢の共演 全員“90以上”の圧巻美ボディ
グラビアアイドルの花咲楓香（24）、麻倉瑞季（23）、白濱美兎（19）の“おっぱいBIG3”が、10日発売の『週刊プレイボーイ』47号（集英社）の表紙＆グラビア25ページ＆DVD70分に登場した。
【別カット】驚異のスタイル…“おっぱいBIG3”の美ボディあらわに
昨年「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」で最優秀セールス賞を受賞したT160・B90・W56・H85センチの花咲。「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれたT150・B98・W62・H90センチの麻倉。「美少女図鑑AWARD2023」で週プレ賞やヤンジャン賞など、3冠を受賞するなど、グラビアシーンの新星として注目を集めているT163・B93・W63・H91センチの白濱。
圧巻の美ボディを誇る3人が、さまざまなビキニを着用。全員90センチ以上という今にも水着からこぼれそうなほどのバストを披露している。
また、デジタル限定、花咲楓香／麻倉瑞季／白濱美兎写真集『おっぱいといっしょ』も本号と同時リリース。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売する。
なお同号のグラビアには、山田あい、風吹ケイ、すずら、永瀬永茉、ねぎとろまるも登場する。
