¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÖÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¡×¤ÎÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢´´Éô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡Ä¡ª£µ£µ²¯±ß¤ò°Ç¤ËÁò¤Ã¤¿¡Ö¼ÒÆâÉåÇÔ¡×¡¢¤½¤Î¶²¤ë¤Ù¤ÄÞº¯
ÃüÍî¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ÎºÆÀ¸¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÉåÇÔ¤¬ºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸µ´´Éô¤ÏÃ²¤¯¡£È¯³Ð¤«¤é7Ç¯¡¢»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¡ÖÃÏÌÌ»Õº¾µ½»ö·ï¡×
¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤Î»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡×
Èè¤ì²Ì¤Æ¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾®¼¼Æ»É×¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤òÞí¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»ö·ï¡×¤¬¤¤¤«¤ËÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¤¦Âç´ë¶È¤ËÉÔ¾òÍý¤ÊÂÎÀ©¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡£ÀâÌÀ¤ò°ìÄÌ¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î´´Éô¿¦¤òº£Ç¯Âà¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®¼¼¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
É®¼Ô¤¬¡ØÊÝ¿È¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Î¿¼ÁØ¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¤Î¤Ï4Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£ÃÏ¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÅÚÃÏ¤òÇä¤ëÃÏÌÌ»Õº¾µ½½¸ÃÄ¤Ëµð³Û¤Î¶â¤ò¤«¤¹¤á¼è¤é¤ì¤¿Æ±¼Ò¤ÎÁÈ¿¥ÅªÉåÇÔ¤È¡¢ÊÝ¿È¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ð±Ä¿Ø¤Î¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ä¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏNHK¤Î¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£'17Ç¯¡¢Åìµþ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÎÅÚÃÏ¤ò¤á¤°¤êÌó55²¯±ß¤¬°Ç¤Ë¾Ã¤¨¤¿»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤ÇÆâÊ¶¤¬ËÖÈ¯¡£
¿¿Áê²òÌÀ¤ËÅØ¤á¤¿²ñÄ¹¤ÎÏÂÅÄÍ¦¤¬¡¢¼è°ú¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤Î°¤Éô½ÓÂ§¤È¤½¤ÎÂ¦¶á¤¿¤Á¤Ë»ö¼Â¾å²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤ÅÎÀñ¤Ê¼è°ú
¸½¼ÒÄ¹¤ÎÃç°æ²Å¹À¤Ï¡¢ºßÇ¤8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Èà¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¼çÆ³¤·¤¿°¤Éô¤¬¸å·Ñ¤Ë»ØÌ¾¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£°¤Éô¤âÃç°æ¤â¡¢ÃÏÌÌ»Õ¤È¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤ò·èºÛ¤·¤¿ÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÌÌ»Õ¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤ÈñÙ¤µ¤ì¤¿ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤À¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ»ö¶È¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¤¬¼è°ú¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¹æÎá¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
°¤Éô¤¬¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿Åìµþ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤ò¡Ö¼ÒÄ¹°Æ·ï¡×¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¸½¾ì¤ÏÀÛÂ®¤Ê¼è°ú¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛÃø¤Ë¾ù¤ë¤¬¡¢¼è°ú¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤ÅÎÀñ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÊª¤ÎÃÏ¼ç¤«¤é·Ù¹ð¤¬ÆÏ¤¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¼çÌò¤ÎÃÏÌÌ»Õ¤¬·ÀÌó¤ÎºÝ¤ËÃÂÀ¸Æü¤È´³»Ù¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î·Ù¹ð¥µ¥¤¥ó¤¬¸«Æ¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±»ö¶ÈÉô¤ÎÊ£¿ô¿Í¤¬ËÜÊª¤ÎÃÏ¼ç¤Î´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼è°ú¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¼ÒÆâÁûÆ°
¤³¤Î»ö·ï¤òÄ´ºº¤·¤¿´ÆººÌò¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¼Ä¸¶¾ÍÅ¯¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤«¤é·Ð±ÄÁØ¤ÎÉåÇÔ¤ò»¡ÃÎ¡£Ä´ººÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ë¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼è°ú¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤»¤º¡¢½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·Ð±Ä¾å¡¢½Å¤¤ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ñÄ¹¤ÎÏÂÅÄ¤Ï°¤Éô¤Î²ò¿¦¤ò¼èÄùÌò²ñ¤Ë»ð¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤òÏ®¤·¤¿°¤Éô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÂÅÄ¤ÏµÕ¤Ë¼Ç¤¤òÇ÷¤é¤ì¡¢»ö¼Â¾å¤Î²òÇ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤Ï±£ÊÃ¤µ¤ì¡¢¼Ò°÷¤Ï»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ì¤Þ¤Þ¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ø¤Îµ¿Ç°¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×¤È¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡Ö¼ÒÆâÉåÇÔ¡×¡¢¸µ´´Éô¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡Ö¤¢¤Î¤È¤¼ÒÆâ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ß¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
Æ£²¬¡¡²í¡Ê¤Õ¤¸¤ª¤«¡¦¤¿¤À¤·¡Ë¡¿'75Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢'05Ç¯¤è¤ê½µ´©¸½Âåµ¼Ô¡£»ö·ï¼èºà¤Î¤Û¤«¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤â¸¶¹Æ¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊÝ¿È¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Î¿¼ÁØ¡Ù
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯11·î10Æü¹æ¤è¤ê
