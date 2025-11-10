「自炊でよく作るのはキムチチゲ」KARA知英がキムチを通して思い出す「母の味」

KARAのメンバーとして、俳優・知英として、韓国と日本で活躍する知英さん。以前、本連載で、韓国における「食」の大切さについて語ってもらった。大きな反響があったそのインタビューを深掘りすべく、再度、韓国の人にとってのご飯の存在、国民食ともいえるキムチの魅力などをお聞きした。

韓国では朝昼晩食べるのは当たり前

韓国には、日本にはない「食」にからめた言葉や挨拶がある。韓国ドラマや映画にも、「おはよう」の挨拶として「アチム モゴッソ？（朝ご飯食べましたか？）」と問いかけるシーンが登場するが、韓国の人にとってご飯はとても重要なものだと知英さんは語る。

「韓国には『パプシム（ご飯の力）』という言葉があります。これは『ご飯を食べないと力が出ない』という意味で、それくらい韓国ではご飯を食べることが大事にされているのです。朝昼晩と3食食べるのは当たり前。もしも食事を抜こうものなら『なんで食べなかったの？』と心配されるくらい、誰もがご飯のことを気にかけているのが韓国なんです。

都会であるソウルはそれほどでもないですが、ちょっと地方のお宅に行くと、テーブルの脚が折れるんじゃないかというくらい、たくさんのおかずを出してくださいます。日本では出されたものを残すのは失礼にあたりますが、韓国ではお客さんが食べきれないくらい出すのがおもてなしになるので、ご飯を残しても大丈夫。『残してもいいからいっぱい食べてね！』というのが韓国流なんです。

とはいえ時代の変化もあり、最近はソウルのお店などでは『残さないようにしましょう』という文化になってきていて、出されたものを残すことを良しとしない流れになりつつあります。それでも今なお、たくさんの小鉢が出てくるのは、国が貧しくてお腹いっぱい食べられることが幸せだった頃の名残なのだろうと思います」

各家庭に「我が家の味」があるキムチ

仕事でソウルと東京を行き来している知英さん。自宅で自分のために料理をする際は、何を作っているのだろう？

「私が自炊するとき、よく作るのはチゲ（鍋料理）ですね。たんぱく質もビタミンも摂れて、そこにご飯を入れれば炭水化物も摂れる。万能メニューだと思います。なかでも好きなのがキムチチゲ。これはもう、韓国のソウルフードと言っても過言ではありません。キムチは漬けて時間がたつと熟成して酸っぱくなるのですが、私はその酸っぱいのが好きで（笑）。酸っぱいキムチでチゲを作るとものすごく美味しいんです。

キムチは作り手によって味が全然違っていて、各家庭に『我が家のキムチの味』があります。深みのある味わいを出すために牡蠣を入れる家庭もあれば、小海老を入れる家庭もあり、一緒に漬け込む野菜もそれぞれ違います。

子どもの頃は自宅以外でいただくキムチが口に合わず、『あれっ!?うちのお母さんの味と違う。美味しくない！』と感じていました。舌が母の味に慣れていたんですね。でも今はいろいろなキムチを味わうのが楽しくて、行った先々で『ここのキムチはどんな味だろう？』とワクワクしながら食べています。

私が子どもの頃は、キムチは学校の給食でも絶対に出てきていましたが、最近は出ないところもあり、若い人があまりキムチを食べなくなったと聞いています。それはちょっと残念なところでもありますね」

大量のキムチ作りは恒例行事だった

韓国で冬に行われる一大イベント「キムジャン」。これは大量の白菜を使って1年分のキムチを漬ける伝統行事だが、最近では自宅で漬けず、店で出来合いのものを買って済ませる人が増えているという。

「これも時代の流れなのか、今は家でキムチを作る人が減っています。お店で売っているものを買うんです。もちろんお店のキムチも美味しいですが、やっぱりお母さんの手作りにはかないません。

昔は大勢が集まってワイワイ言いながらキムチを漬けていました。私の実家はまぁまぁ田舎なので、シーズンになると身内や近所の人たち総出で白菜を100個くらい漬けていました。それをみんなで分け合うのです。

今もその文化は地方に行けば残っていますが、もうソウルではあまり見かけなくて。お母さんが家で漬けたとしても、白菜10個がせいぜいです。

私はおばあちゃんが作るキムチも大好きでした。今はもう、おばあちゃんが作れなくなってとても悲しいです。それでも母が作ってくれるので、とてもありがたく、ラッキーだなと思っています」

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などの作品に出演。ソロアーティスト・JY としても活動。

