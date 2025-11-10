いま成人の3人に1人かかっている脂肪肝！ 専門医として40年以上肝臓を治療する医師が提案する解決法が、『肝臓専門医が教える脂肪肝が気になる人の魔法のスープ』（ダイヤモンド社）。脂肪肝に自覚症状はないものの、ダイエットや筋トレの効果が下がったり、疲れがとれない原因に。でも大丈夫！ 肝臓は再生能力が非常に高いので、肝臓の脂肪を落とし、代謝、解毒、免疫をパワーアップすることで、さまざまな症状を遠ざけて、なりたい体を実現します。

食物繊維が豊富な1杯。あっさりとした味つけでほっとする

しいたけ、こんにゃくは食物繊維を多く含む優秀食材。おなかがすっきりします。豚肉を加えることで、味わいに深みが出るだけでなく、たんぱく質もしっかりと補給します。

材料（2人分）

豚こま切れ肉 … 80g

しいたけ … 3個（60g）

こんにゃく（アク抜き済みのもの） … 1/4枚（50g）

しょうがのせん切り … 1かけ分

A

だし汁 … 400ml

しょうゆ … 小さじ1

塩 … 小さじ1/4

こしょう … 少々

作り方

1しいたけは5mm幅の薄切りにする。こんにゃくは1cm幅の一口大に切る。しょうがはせん切りにする。

2鍋にAを入れて煮立て、豚肉を入れてさっと煮る。色が変わったらアクを取り、しいたけ、こんにゃく、しょうがを加えて弱火にし、ふたをして6分ほど煮る。

※本稿は『肝臓専門医が教える脂肪肝が気になる人の魔法のスープ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。