¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÄ»³À¿¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤È¤½¤ÎºÊ¥»¥Ä¡¡¸Å¤ÎÉ¤¡ÖÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡×¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤¿É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ÏºÇ°¡©
¥Ï¡¼¥ó¤Î¥»¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÂè°ì°õ¾Ý¤ÏºÇ°¡¢¤½¤ÎÍÆ»Ñ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÍâÆü¤ËÉÙÅÄÎ¹´Û¤Î½÷¾¥Ä¥Í¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ê´é¤Ç¡¢¥»¥Ä¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÃÌÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î·¬¸¶ÍÓ¼¡Ïº»á¤¬ÂçÀµ»þÂå¤Ë83ºÐ¤ÇÂ¸Ì¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¥Ä¥Í¤Ë¼èºà¤·¤ÆÊ¹¤¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÉð»Î¤ÎÌ¼¤Ï¼êÂ¤¬ºÙ¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß
»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ï²ÚÔú¤Ç¼êÂ¤¬ºÙ¤¤¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¶¯¤¤¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¼ü(¤È¤é)¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¥¨¥ë¡¦¥í¥Æ¥£¤Î¾®Àâ¤Î±Æ¶Á¤¬¤Þ¤ÀÈ´¤±ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤ªµÆ¤µ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï²ÚÔú¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÏË¸åÃÝÅÄ¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡È¾ª¡É¤È¤·¤Æ¤Î½÷Ãæ¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÇ¯Îð¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£ºÇ½é¤ËÍè¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½÷Ãæ¤Ï¡ÖÃæÇ¯¤ÎÉØ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤íÇ¯Îð¤¬¹â¤¤½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤ò°ÛÀ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¤«¤é¹¥ÅÔ¹ç¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬¥»¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£º§´ü¤òÆ¨¤·¤¿¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤À¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À23ºÐ¡£ÃæÇ¯½÷À¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¼ã¤¹¤®¤ë¡£¾Ò²ð¼Ô¤Î¥Ä¥Í¤â¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¤ª¾îÍÍ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥»¥Ä¤Î½Ð¼«¤äÇ¯Îð¡¢·ÐÎò¤Ê¤É¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤â»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤¬¡ÖÃæÇ¯¤ÎÉØ¿Í¡×¤«¤é¡Ö20ºÐÂå¤Î¼ã¤¤»ÎÂ²¤Î¤ª¾îÍÍ¡×¤Ë¡Ä¡ÄÈà¤â¤Þ¤À40ºÐ¡¢¸Ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤Ì¼¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬¤È¤¤á¤¤¤¿¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤¬¾ª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Ä¥Í¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£Îø°¦¥¹¥¥ë¤ÎÄã¤¤¼Ô¤Ç¤â¡¢ÍÆ°×¤Ë±Û¤»¤½¤¦¤ÊÄã¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Îø°¦ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤«¤éÍÆ»Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«
Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï½Å»ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡É¤È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ï¤Ê¤¤¥»¥Ä¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µÍÜ¤Î¤¢¤ë»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ê¤é¤Ð²ñÏÃ¤âÃÆ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£»ÎÂ²¤¬¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¡¢Éð»Î¤ÎÀ¸³èÊ¸²½¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«Åù¡¹¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ÐÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤È¤ÎÆ±µï¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ã¿è¤ÊÃµµæ¿´¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï±³¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡£¤Õ¤À¤ó¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÈà¤¬¡¢±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÉ¿ÊÑ¤·¡¢·ã¹·(¤²¤Ã¤³¤¦)¤·¤ÆÅÜÌÄ¤ê¤À¤¹¡£¤³¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Ä¥Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö»ÎÂ²¥Ê¥¤¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Î²¼½÷¥ÈÆ±¥¸¡×¡Ö»ä¥À¥Þ¥¹¡×¤Ê¤É¤È¹ó¤¤¥«¥¿¥³¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¤Î¤·¤ê¡¢Áá¤¯Ï¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¹¤¤²È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥»¥Ä¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤ò°¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¾·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¥Ä¥Í¤¬¼è¤ê¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¥Ï¡¼¥ó¤Îµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤µ¤é²È¤Ë¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£ÍÆ»Ñ¤¬ÍýÍ³¤ÇÄÉ¤¤¤À¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï½÷¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤ë¡£²¿¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥Ï¡¼¥ó¤Îµ¡·ù¤ò¤½¤³¤Ê¤ï¤Ì¤è¤¦ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡£¤³¤Îº¢¤¬Èà½÷¤â°ìÈÖ¿É¤¯¸·¤·¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥»¥Ä¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¶µÍÜ¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÇ¼ÆÀ
¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤Èµ¿¤¤¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î»þÂå¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÎòÁ³¤È¤·¤¿°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÉÏ¤·¤¯¤È¤â¥»¥Ä¤Ï»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤À¡£Îéµ·ºîË¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½êºî¤Ëµ¤ÉÊ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¸²Ö¤äÃãÆ»¡¢Ê¸³Ø¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤ÎÃÎ¼±¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤¬É´À«Ì¼¤Î¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤â¼«Ê¬¤ÎÁá¤È¤Á¤ê¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö½é¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÂÎ·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤È¤½¤ì¤¬¹¥¤Þ¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥»¥Ä¤Ï¾¯½÷»þÂå¤«¤é²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë²á¹ó¤Êµ¡¿¥¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¿¡£¼êÂ¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ø¤ä¾¸(¤Æ¤Î¤Ò¤é)¤â¹Ó¤ì¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤À¡£¤½¤³¤ËÆüËÜ¿Í¤¬ÈþÆÁ¤È¤¹¤ë¡Ö¹§¡×¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¼êÂ¤¬ÂÀ¤¤¤Î¤Ï¡¢¾¯½÷¤Îº¢¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤Ëµ¡¤ò¿¥¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡×
Ä¹ÃË¡¦°ìÍº¤¬ÍÄ¤¤º¢¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤è¤¯¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤òË«¤á¡¢¿Æ¹§¹Ô¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£²È»ö¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢»¡¤·¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¥»¥Ä
¥»¥Ä¤Ï²¿»ö¤Ë¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º¡¢½÷Ãæ¤Î»Å»ö¤Ë¤âÉ¬»à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¥¥Ó¥¥Ó¤È¤è¤¯Æ¯¤¡¢ÁÝ½ü¤ä¿æ»ö¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£¤½¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀÛ(¤Ä¤¿¤Ê)¤¤ÆüËÜ¸ì¤â¤¹¤°¤Ë»¡¤·¡¢Èà¤¬Íý²ò¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¾å¼ê¤¯°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£
ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£²¿¤«°Õ¸«¤òÌä¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥»¥Ä¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·Ê¹¼Ò»þÂå¤ÎÉô²¼¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤äÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±Î½¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ê¤É¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¿´¤òµö¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£àÊµ¿¿´(¤µ¤¤¤®¤·¤ó)¤¬¶¯¤¤È¿ÌÌ¡¢¿®¤¸¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï±£¤·»ö¤Ê¤É°ìÀÚ¤»¤º¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤ì¤ÐÃÑ¤â³°Ê¹¤â¼Î¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿®¤¸¤Æ¿´¤òµö¤·¤¿¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¥»¥Ä¤â¤¯¤ï¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î¤Ê¤«¤Î½øÎóºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤·¤ÆºÇ¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥»¥Ä¤ò¿®ÍÑ¤·¡¢¥»¥Ä¤âÍ¥¤·¤¤Èà¤Ë¡Ä
°ìÊý¡¢¤³¤Îº¢¤Î¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¼êÂ¤¬ÂÀ¤¤¡×¡Ö»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»¶¡¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ï·è¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤¿°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï¸ÛÍÑ¼ç¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°ÒÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤»¤º¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Î¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£Í¥¤·¤¤¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬µÔÂÔ(¤®¤ã¤¯¤¿¤¤)¤µ¤ì¿å¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ¤ò½õ¤±¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬¥»¥Ä¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤º¡Ö¤½¤Î»þ¡¢»ä¤ÏÂçÁØ´¶¿´Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¤è¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈà½÷¤â¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ù¤¨¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤Õ¤À¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯ºÙ¤«¤¤µ¤¸¯¤¤¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿À·Ð¼Á¤Ç½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¿´¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð½Ö»þ¤ËÅÜ¤ê¤¬Ê¨ÅÀ¤ËÃ£¤·¤ÆÃ»Î¸¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤ï¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤Á¤Ð¤óÂ»¤ò¤¹¤ë¡£²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤«¤¹¤Î¤À¤¬Ä¨¤ê¤Ê¤¤¡£½»¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥»¥Ä¤â¤½¤ì¤ÇÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÍî¤Á¹þ¤ß¿À·Ð¿ê¼å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯»¶ºâ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¿§¡¹¤È¼ê¤Î¤«¤«¤ëÌÌÅÝ½¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£
²¿¤«¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤À¤«¤é¤ÈÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹âµë¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÉáÄÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë¼Ò²ñÉÔÅ¬¹ç¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÆüÄ¾Á°¤Þ¤ÇÌµ°ìÊ¸¤Î¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î²È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æµï¸õÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥»¥Ä¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤É¿¿¤óÃæ¤«¡©¡¡»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤È°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ¾·×¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
----------
ÀÄ»³ À¿¡Ê¤¢¤ª¤ä¤Þ¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë
ºî²È
Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£¶á¡¦¸½Âå»Ë¤òÃæ¿´¤ËÎò»Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Îò»Ë»¨³Ø¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¡¢¡ØËÒÌîÉÙÂÀÏº¡Á»¨Áð¤È¤¤¤¦Áð¤Ï¤Ê¤¤¡ÁÆüËÜ¿¢Êª³Ø¤ÎÉã¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Êºî²È ÀÄ»³ À¿¡Ë