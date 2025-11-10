悠遠のマヤ文明に浸り、人間の業に触れる…「歴史は争いばかり？」を問い直すエネルギッシュな冒険大長編！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、マヤ文明を舞台にした冒険小説で、作家の「新境地」とも言える傑作。前回に続き大長編ですが、自身で開催した読書会でしっかり読み終えられたとのこと。読書の時間をなかなか確保できない方は一度"ようへい流”読書会を開いて、本の世界に浸るのも良いかもしれません（編集部でも試してみます……）。

マヤ文明“悠遠の時間”が立ち上がる歴史冒険小説

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。

僕が本や書店のことを好きだというのが浸透してきたのか、本に関する相談を受ける機会が増えました。やはり一番多いのは、「読書が苦手なんですけど、どうしたら本を読めるようになりますか？」という質問です。

これについては、はっきり言えることがあります。読書が“苦手な人”はいない。単に慣れていないだけです。だから「苦手を克服」ではなく、「どうすれば慣れられるか」を考える方がいい。

ニーズに合う本に出会えれば読むスピードは自然と上がりますし、内容が刺さればサクサク読める。でも、最終的には一つに尽きると思うんですよ。読む環境が整っているかどうか。

どれだけ面白い本でも、現代は誘惑が多すぎます。意志だけで集中し続けるのは難しい。極端な例を言えば、本が一冊しかない部屋に鍵をかけて5時間放り込まれれば、内容に関係なく必ず読めます。結局、環境次第なんですよね。

だから僕は時々、前半2時間半 → お昼休憩1時間 → 後半2時間半＝計5時間の、「スマートフォンは絶対触ってはいけない」読書会を開催しています。普段あまり読書しない人も、5時間あれば相当読める。多くの人が、自分が思っている以上に“読める人”なんだと気づくんです。つい先日もこの読書会を久しぶりに開催し、そこで読んだ作品がこちら。

恒川光太郎『ジャガー・ワールド』

単行本で630ページ。前回紹介した『新世界より』上・中・下巻の1,400ページに比べると半分ほどですが、十分な厚みです。

読書スピードが速い方ではない僕でも、この5時間で読み切ることができました。集中すれば、どんなに遅い人でも1時間に100〜130ページは読めます。速い人はもっといくでしょうが、読書は早さを競うものではありませんからね(笑)。読書会を続けていると、自分のペースを知ることができるのも面白いんです。

さて、『ジャガー・ワールド』。つい最近発売された恒川光太郎さんの新作で、本の厚みと同じくらい、作者の“熱量”をビシビシ感じる一冊です。直木賞にノミネートされても不思議じゃない、そんなエナジーを持った作品です。

舞台は中央アメリカ、マヤ文明の時代。マヤ文明は2,000年以上続き、さらにその前身であるオルメカ文明まで含めると約2,500年。単一王朝ではなく、地域ごとに統治者がいて、栄えては滅びるを繰り返した文化です。

『ジャガー・ワールド』の中心は「アグスレイマ3世」が治める「エルテカ王国」。どちらも架空の王と都市なので、物語がいつの時代かは判然としませんでした。しかし、ここが面白いところで――。マヤ文明は2,000年間、文化・宗教観・世界観がほとんど変わっていません。

日本で「2000年前」といえば、生活も価値観も全く違いますよね。でもマヤは、初期から高度な文明だったこともあり、非常に“緩やかに時を積み重ねた文明”なんです。だからこの作品は、「いつの時代かわからない」が逆に効いています。この物語の前にも、後にも、同じようなマヤの暮らしが続いているのだろう――。そんな悠遠さ、時間のスケール感を感じられる仕上がりになっています。

『ジャガー・ワールド』は複数の主人公を軸に描かれます。

父をエルテカの将軍に殺され、自らも生贄にされかけながら生き延び、やがて父の敵と対峙する男。

王に次ぐ権力を持つ最高神官の女性と、その視点で描かれる王国の隆盛と衰退。

生贄という“人命を軽視した儀式”に疑問を抱き、社会を変えようとする若き宗教指導者

遠い国、遠い時代の物語なのに、ページをめくる手が止まらない。恒川さん自身が語っていた通り、あえてセリフを砕けた調子にしているので、身構える必要がない。一方で、文化描写や景色は克明で、地の文の厚みはしっかりある。だから違和感なく物語の中に没入できるんです。

僕は恒川光太郎の作品をかなり読んでいます。一般的にはホラー作家と括られると思いますが、その“ホラー”は血や恐怖ではなく、幽微・幽玄・儚さ・悲哀といった感情が静かに胸に残るタイプ。読後に「悲しいのか」「寂しいのか」「もっと別の感情なのか」自分でもうまく掴めない余韻が残る――そんな作家です。

ところが今作は、はっきり、くっきり、鮮明に物語を描いている。これまでとは明らかに違っていたのでファンとして驚かされましたし、新境地と言っていいはずです。逆に『ジャガー・ワールド』で恒川作品を初めて読む方は、過去作に触れたとき、その“振り幅”に驚くと思います。

630ページを読み終えて、僕が強く感じたのは、人間の歴史を切り取ると、結局は争いの歴史になってしまうということでした。どんな時代にも、誰かの愛や救いや日常があったはずなのに、後世に残るのは「どことどこが戦ったか」。個々の物語は、歴史という大きな流れに埋没していく。

人類は何万年もかけて進歩してきたはずなのに、その積み重ねの中身が「奪い合いと争いの歴史」だとしたら――。なんだか悲しいですね。

『ジャガー・ワールド』は、そんな“人間の業”を630ページにみっちり詰め込んだ作品です。

そして、恒川光太郎の新境地となるこのエネルギッシュな一冊が、講談社から出版されたこともファンとしては感慨深い。講談社のイメージがあまり無い作家だったので、この番組で紹介できたことが本当に嬉しいですね。

とにかくパワフルな一冊。エネルギッシュで、読み終えたあとに何かを考えずにはいられない作品です。マヤ文明の遠さに浸り、人間の業に触れ、そして物語に飲み込まれる。分厚いけれど、それ以上の読書体験が得られます。

恒川光太郎『ジャガー・ワールド』

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづき】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前