ノーベル賞候補にもなったアルバニア作家、二階堂奥歯も読んだ「不思議な小説」…知られざる「幻想文学」の耽美な世界

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回も「幻想文学」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

幻の女流作家・島さち子の不思議な作品

――前回【三島由紀夫が絶賛、西村賢太が愛読した「伝説的作家」たち…夫婦が尿を混ぜたコーヒーを飲ませあう、奇妙な「幻想文学」の世界】のテーマに引き続き、今回は幻想文学の後編です。

藤井慎二（以下、藤井） 今回のテーマで私がぜひ紹介したかった本のひとつが、島さち子さんの『ソラ』（潮出版社）という作品です。「金羊毛」の第1号の巻末特集「日本幻想作家リスト」とは別に、第2号で補遺として取り上げられている幻想文学のひとつですね。

――どんな作家なのでしょうか？

藤井 1969年に「存在のエコー」で女流新人賞を受賞しています。『ソラ』はオディロン・ルドンの絵が表紙になっているのですが、小説自体は何とも形容しがたい作品です。「わたくし」と「あなた」が登場し、例えば「わたくしはあなたのなかで、わたくしの名のソラであり、あなたの部屋のドアに、大きな赤い文字で書きなぐる」「夢みているのはソラ細胞によって作られた人生、あなたからソラへ、生命をスムーズに受渡すこと」といった具合です。

――不思議な文章ですね。

藤井 得体の知れない雰囲気があります。本作は、島さち子さんにまつわるホームページで無料公開されていました。

――ずいぶんと昔の作品のはずですが、このサイトは誰が運営しているのでしょう？

藤井 「島 さち子の世界！！」とあり、「このブログは本人の同意を得て、島さち子の没後、ネットを通して作品を理解してくださる人々に向けて発信します」と記されていました。しかし、現在は閉鎖されているようです。

――そういったサイトはなくなってしまうものですよね。

藤井 最近、「日本の古本屋」に未発表作品の直筆原稿が大量に出品されていました。誰かがまとめて手放したのかもしれません。この機会に全集が刊行されたらいいなと思っています。

――それも、すごい話ですね……。

妻は実は男で弟……90年代以降の幻想文学の名作

藤井 『偏愛蔵書室』（河出書房新社）という、芥川賞作家・諏訪哲史さんが古今東西の名作怪作100冊を紹介した本があり、文庫にもなっています。前回の記事で紹介した秋山正美さんの『葬儀のあとの寝室』や小田仁二郎さんの『触手』など、幻想文学が豊富に取り上げられています。「金羊毛」リストと重なるものも多く、収録されている作品はいずれも面白いですよ。

――幻想文学で有名な澁澤龍彦の作品を多く刊行してきた河出文庫らしいですね。

藤井 ちなみに単行本は国書刊行会から出版されています。

――前回は昔の作品が中心でしたが、近年のおすすめは？

藤井 まず、稲生平太郎さんの『アクアリウムの夜』（白馬書房）。文庫版はライトノベル系文庫レーベルの角川スニーカー文庫から刊行されており、見世物「カメラ・オブスキュラ」で主人公が不思議な体験をし、その後、現実世界でも超常的な出来事に巻き込まれる物語です。今でも入手困難で、文庫でも7000円くらいします。

――30年前の作品なのに、そんな値段がついているのですね。

藤井 二階堂奥歯さんの『八本脚の蝶』（ポプラ社）でも取り上げられており、面白くて、誰にでもおすすめできます。次に紹介するのは、2004年に刊行された石川貴一さんの『夕化粧』（沖積舎）です。耽美小説で、表紙と挿絵は画家の山本タカトさんが手がけています。石川さんの『ナルシス残照』も同じく山本タカトさんがイラストを描いています。かなりレアな本ですね。

――どんな内容でしょうか？

藤井 難読漢字を多用した文体で、幻想耽美ファンにはたまらない一冊です。殺人事件も描かれますが、徹底して耽美的に表現されています。

――幻想文学はBLとも親和性が高そうですね。

藤井 例えば、「泡沫玻璃窗」は、男のもとに「男の妻は妊娠しており、妻の秘密を知っている」という差出人不明の手紙が届くのですが、実は妻は男で、しかも妻になるはずだった女性の弟だったという展開です。弟が本来妻となるはずだった女性を殺し、妻を装い、差出人名を記さず手紙を出していたという設定です。

――超自然的ですね。

ノーベル文学賞候補にもなったアルバニアの作家

藤井 西荻窪の盛林堂書房はミステリー小説を扱う古本屋ですが、出版部門「書肆盛林堂」を立ち上げ、「盛林堂ミステリアス文庫」として、ミステリーや幻想文学を多く刊行しています。2021年に刊行されたイタリアの作家、フランチェスコ・ディミトリの『蒸気の国のアリス』は、界隈で話題になりました。

――ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』のオマージュですか？

藤井 「不思議の国のアリス症候群」に悩む青年のもとに「蒸気の国のアリス」の原稿が送られてくるという入れ子構造の作品です。「蒸気の国のアリス」は、スチームパンク風の世界で「スチームランド」を旅するアリスを主人公にしています。書肆盛林堂の本は少ない部数しか刷られず、すでにレア本となっています。私もすぐに買いました。

――ネットを見る限り、在庫はなさそうなので、本当に貴重ですね。

藤井 セルビアの作家、ゾラン・ジヴコヴィチの『図書館』も人気です。本にまつわる短編集で、現在は2版が入手可能ですが、今後は入手困難になるでしょう。

――なるほど。そんな藤井さんが、最近ハマった幻想文学を教えてください。

藤井 幻想性を含んだ文学という点では、アルバニアの作家、イスマイル・カダレの作品です。フランツ・カフカと比較される作風で、ノーベル文学賞の候補にたびたび名前が挙げられました。『夢宮殿』は東京創元社から文庫化されているため、比較的入手しやすいです。全体主義への批判が込められています。

――初版は1994年に白水社から出ており、2012年に創元ライブラリから刊行されています。

藤井 彼の作品はほとんどが絶版で入手困難です。2024年7月に亡くなったこともあり、復刊される可能性はあると思います。代表作『死者の軍隊の将軍』（松籟社）は、戦死者の遺骨を回収するためにアルバニアへと派遣された将軍を主人公に据えた小説です。『砕かれた四月』（白水社）では、アルバニアに現実に存在した「カヌン」と呼ばれる、「血の復讐」の掟を題材にしています。

――「一族の人間が殺されれば、被害者の家族は殺した相手を復讐として殺せる」という定めですね。そんな幻想文学の魅力とはいったい、なんでしょうか？

藤井 現実から離れさせてくれることですね。自営業をしていると金銭勘定など現実的なことに追われますが、幻想文学を読むと、そこから解放される感覚があります。

――急に最後、リアル……。

構成／伊藤綾

編集／千駄木雄大

書肆ゲンシシャ

大分県別府市にある、古書店・出版社・カルチャーセンター。「驚異の陳列室」を標榜し、店内には珍しい写真集や画集などが数多くコレクションされている。1時間1500円で、紅茶かジュースを１杯飲みながら、それらを閲覧できる。

所在地：大分県別府市青山町7-58 青山ビル1F／電話：0977-85-7515

http://www.genshisha.jp

