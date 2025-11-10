マーヴェリックとハングマンの絆は今も続いている。トム・クルーズが、『トップガン マーヴェリック』（2022）でハングマン役を演じたグレン・パウエルの主演映画『ランニング・マン』のロンドン・プレミアに駆けつけ、仲間との再会を果たした。

2025年11月5日（現地時間）に開催されたイベントには、出演者のグレン・パウエル、リー・ペイス、エミリア・ジョーンズ、コールマン・ドミンゴ、そしてエドガー・ライト監督が登壇。レッドカーペットには、ライト監督作品でおなじみの旧友サイモン・ペッグ＆ニック・フロスト、『ミッション：インポッシブル』シリーズのヘイリー・アトウェルもゲストとして姿を見せた。

クルーズはレッドカーペットには参加しなかったようだが、その後の上映で映画を楽しんだ模様。自身のSNSアカウントにて、「友達と映画館で最高の夜を過ごしました！ みんな最高だった、おめでとう！ 笑い転げて、ハラハラしながら、ポップコーンを食べ過ぎてしまったよ」と投稿。パウエルとの2ショットや、ライト監督＆共演者との集合写真からも賑やかで楽しい雰囲気が伝わってくる。確かにポップコーンもなかなかの大容量だ。

この投稿をInstagramで見る

ハリウッドを代表するスターであり、映画そのものを愛するクルーズは、積極的に劇場に足を運んではその様子を伝えている。パウエル出演作品では『ツイスターズ』（2024）のプレミア上映にもし、2023年夏には『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』『バービー』をスクリーンで楽しんだ旨をしていた。

ちなみに今回のプレミアで、パウエルは“師匠”と仰ぐクルーズから、2時間半にわたってアドバイスを受けていたことも明かしている。「アクション映画の主演を務める心構えを伝授してくれました。そこまでしてくれる人はほかにいませんよ」。

それほど敬愛するクルーズが『ランニング・マン』を鑑賞してくれたことは、パウエルもさぞ嬉しかったはず。ハードなアクションをこなすにあたって、「僕は俳優というよりハイ・パフォーマンス・アスリートなんだ」と意識の変化が生じるほどの大きな影響を受けたことも以前。また、役作りについては「できるだけ早めに、自分が走っている姿を撮影しろ。自分が思ってるほどカッコよくないぞ」とを受けていたことも。

©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved. ©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

『IT／イット』シリーズの原作者スティーヴン・キング、『ベイビー・ドライバー』（2017）のエドガー・ライト監督の初タッグとなる『ランニング・マン』は、“捕まったら即死亡”のデスゲームを描く。

職を失い、どん底の生活を送るベン・リチャーズ（パウエル）は、重病の娘の医療費を工面するため、再起をかけて最も過激なリアリティショー「ランニング・マン」に応募する。しかし、その“鬼ごっこ”は、恐るべき殺人訓練を受けたハンターが挑戦者を追跡し、懸賞金狙いの全視聴者がベンを狙う、「捕獲＝即死亡」「挑戦者VS全世界」過去生存者ゼロのデスゲームだった……。

『アベンジャーズ』サノス役でお馴染みのジョシュ・ブローリンやコールマン・ドミンゴ、リー・ペイス、マイケル・セラ、ウィリアム・H・メイシー、エミリア・ジョーンズ、ケイティ・オブライアンといった実力派揃いの豪華キャストにも要注目だ。

映画『ランニング・マン』は2026年1月30日（金）公開。