彼女にするなら「干物女」もアリだと思う理由９パターン
恋愛を放棄し、あらゆる物事を面倒くさいとやっつけてしまう「干物女」は、一見、男受けが悪そうなもの。しかし一方で、「彼女にするなら意外とアリだ」と考える人は少なくないようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性125名に聞いたアンケート調査を参考に「彼女にするなら『干物女』もアリだと思う理由」をご紹介します。
【１】記念日がどうとかうるさいことを言わないから
「多少扱いが雑でも文句を言わなそう」（20代男性）というように、恋愛イベントを死守しなくても許されそうだと考えるパターンです。とはいえ、「彼氏の誕生日」まで忘れてしまうのはご法度かもしれません。
【２】恋愛経験が少ないので過去の男がチラつかないから
「変に過去の男に嫉妬しなくていいので精神衛生上よさそう」（20代男性）というように、元カレの姿をほとんど意識しなくて済みそうだと考えるパターンです。ズボラすぎる女性は、部屋に元カレの痕跡を放置しがちなので、少しでも男性と交際した経験がある場合は、部屋の掃除をしておきましょう。
【３】基本暇なので会いたいときにいつでも会えるから
「いつ連絡しても会えるので、自分のペースで付き合えそう」（20代男性）というように、友達が少ないため、会いたいときにすぐ会えそうだと考えるパターンです。ただし、相手を油断させすぎてもよろしくないので、たまには「忙しい」と言ってバランスを取ったほうがいいかもしれません。
【４】ちょっと頑張るだけで喜んでもらえるから
「ご飯でもプレゼントでも、たまに贅沢するとすごく喜んでもらえそう」（20代男性）というように、頑張り甲斐がありそうだと考えるパターンです。感情を表に出すのが苦手な人でも、できるだけ「うれしい！」とはしゃいでみせたほうがいいでしょう。
【５】ほとんど家にいるので浮気やナンパの心配がないから
「かわいい子ほど家にいてもらったほうが安心」（10代男性）というように、基本的に人と会わないため、ほかの男に取られる心配がないと考えるパターンです。もっとも、SNSで特定の男性と頻繁に交流していると、かえって浮気を疑われそうなので注意しましょう。
【６】贅沢をしなくて済むのでお金がかからないから
「デートも高級なお店じゃなくてもいいからコスパが良さそう」（20代男性）というように、恋愛にまつわるコストが安く済みそうだと考えるパターンです。ファストフードやチェーン居酒屋でも「うわー、おいしい！」などといちいち感動してみせると、「なんて良い子だ」と思ってもらえるでしょう。
【７】無理せず自然体で接することができるから
「ノーメイクでファッションも適当だと、こっちも気張らなくていいかも」（10代男性）というように、互いに背伸びせず付き合えてラクだと考えるパターンです。そうは言っても、たまにはメイクをキメるなどギャップを見せて、オトコ心をつかみたいところです。
【８】引きこもりなので家デートがはかどるから
「自分は人混みが苦手なので、家で済むならそのほうがいい」（20代男性）というように、出不精でも許してもらえそうだと考えるパターンです。ただし、掃除まで面倒がるようでは荒んだ家デートになってしまうので、最低限の労力をかける必要があるでしょう。
【９】男慣れしていなくて多くを望まないから
「年イチで旅行に行きたいとか、クリスマスはこれが欲しいとか面倒なことを言わなそう」（20代男性）というように、そもそも彼氏に対する期待が低そうだと考えるパターンです。とはいえ、あまりに要望が少ない女性も「求められていないのかな」と男性を不安にさせてしまいそうなので、たまにはわがままを言ってみるのもよいでしょう。
「干物女」を好意的に見る男性は、手間暇がかからない点を重宝がっているようです。もしもあなたが「自分は面倒くさいことが嫌いだけど他人には多くを求めるタイプ」なら、「こんなに手がかかると思わなかった」とがっかりされるおそれがあるので気をつけましょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計125名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
