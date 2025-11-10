「AI」の発達で逆転した鉄道事業者とメーカーの立場…きびしい開発競争の波に乗りながら「人手不足」などの課題を解決

近年、日本の鉄道ビジネスでは大きな変化が起きている。その一つが、鉄道事業者（鉄道会社）とメーカーの関係だ。今は、メーカーが新しい技術を先行して開発し、鉄道事業者に提案する例が増えている。

なぜこのような動きが起きているのか。日本の鉄道業界の特殊性から探ってみよう。

日本の鉄道で起きている立場の逆転

日本の鉄道業界の特殊性は、ヨーロッパの鉄道業界と技術開発のあり方をくらべると見えてくる。

日本の鉄道業界では、長らく鉄道事業者が技術開発を主導してきた。メーカーは、基本的に鉄道事業者から、発注を受けて製品やサービスを提供している。たとえば電車は、基本的にオーダーメイドで、メーカーが鉄道事業者の個性や要望に合わせて製造するのが一般的だ。

いっぽうヨーロッパの鉄道業界では、日本とは立場が逆だ。メーカーが技術開発を主導し、鉄道事業者がそこから製品やサービスの提供を受ける。たとえば電車には、メーカーがあらかじめ定めた基本仕様があり、メーカーは鉄道事業者の要望に応じたカスタマイズをして製造する。

つまり、ヨーロッパの鉄道業界では、日本の鉄道業界よりも標準化が進んでいるのだ。その背景には、「標準化したほうが生産や管理の効率が上がる」という合理的思想がある。標準化は、日本でも、航空機やバス、トラックなどの設計の基礎となっている。ニーズに応じてオーダーメイドで製造する日本の電車とは対照的だ。

主導側に回ったメーカーの一つ

ところが、近年の日本の鉄道業界では、ヨーロッパの鉄道業界と似た動きが始まっている。つまり、メーカーが先行して技術開発を進め、鉄道事業者に製品やサービスを提案する例が少しずつ増えているのだ。

そのようなメーカーの一例に、日立がある。鉄道関連では、電車などの鉄道車両を製造し、信号・列車運行管理・座席予約などのシステムを開発するだけでなく、後述するソリューション（解決策）を鉄道事業者に提案している。

日立の鉄道システム事業は、日本だけでなく、ヨーロッパの鉄道市場にも進出し、規模を拡大してきた。イギリス進出を足がかりにして、イタリアの鉄道車両メーカー（アンサルド・ブレダ社）やフランスの電子機器メーカー（タレス社）の鉄道信号事業を買収し、売上収益を増やしてきた。2024年度には、その金額が1兆円を超えている。

その売上収益のうち、日本市場が占める割合は8％（2024年度）。それ以外の92%は、ヨーロッパやアフリカ、北米、アジアなどが占めている。また、同社の執行役専務でモビリティ事業責任者兼鉄道ビジネスユニット CEO（日立レールダイレクター）のジュゼッペ・マリノ氏は、イギリスの首都・ロンドンで勤務している。文中の日立レールは、同社の鉄道システム事業を担うグループ企業だ。

同社では、今年だけでも大きな動きがあった。8月には、イギリスのデジタル鉄道監視システムを手がける企業（オムニコム社）の買収が完了。9月にはドイツのデータ・AI サービス企業（シンバート社）の獲得合意を発表し、アメリカのメリーランド州で鉄道車両製造工場を本格稼働させた。

このような海外展開の背景には、先述したヨーロッパの鉄道市場進出がある。

現在、世界の鉄道業界の潮流の中心はヨーロッパにある。営業鉄道の歴史はイギリスから始まった。国際鉄道連合（UIC）の本部はフランスのパリにある。世界最大の国際鉄道技術見本市（InnoTrans＝イノトランス）はドイツのベルリンで隔年開催されている。以上の事実からも、そのことは明らかだ。

日立は、そのようなヨーロッパの鉄道市場の懐に入り込んだ。日本とは異なるメーカー主導のビジネスや、標準化という設計思想を取り込みながら、鉄道関連事業を拡大してきた。

社会インフラを支えるソリューションを提案

現在日本では、鉄道に限らず、多くの業種で人手不足の問題が深刻化しており、社会インフラの維持が大きな課題になっている。それゆえ、DXによる業務効率化が、社会の持続可能性を高めるうえで急務となっている。

これに対して日立は、鉄道をふくむ社会インフラを維持するソリューションを提案している。本年4月28日に同社の代表執行役 執行役社長兼CEOである徳永俊昭氏が発表した新経営計画「Inspire（インスパイア）2027」には、同社が先述したIT・OT・プロダクトをあわせ持つユニークな企業であり、テクノロジーとドメインナレッジ（専門分野の知識・知見）を統合して、社会インフラをトランスフォーム（根本的な変革）できることに強みがあると記されている。

この取り組みの根幹になっているのが、「HMAX（エイチマックス）」だ。これは、AIを活用してDXを推進するサービスで、同社が掲げる「Lumada（ルマーダ：デジタル技術を活用して提供するソリューション・サービス・テクノロジーの総称）」を明確に体現したものだ。先述したイギリスのオムニコム社の買収の目的は、「HMAX」の強化だ。

「HMAX」は、昨年9月24日に最初に発表されたとき、その目的を「鉄道の運用や保守を変革」としていた。本年8月4日に同社が発表した資料には、「HMAXは既に世界中で2,000編成、8,000両以上の車両に搭載されており、オムニコム社のソリューションは日立レールのプラットフォームに組み込まれ、世界中の日立レールの顧客向けにカスタマイズされて提供されます」と記された。

いっぽう、本年4月28日に同社が発表した「Inspire 2027」では、「HMAX」をエナジーやインダストリーに水平展開することを示す図が掲載された。これは、導入対象が鉄道にとどまらず、エネルギーや産業分野の領域に拡大することを意味する。

産業分野向け「HMAX」の導入例の一つに、先述したアメリカのメリーランド州の鉄道車両製造工場がある。同工場は、「HMAX」を活用し、安全衛生や環境、品質、製造、サプライチェーンマネジメントなどの効率化した「最先端のデジタル工場」だ。

加速するAI開発

同社は、本年9月24日に、先述したドイツのシンバート社の獲得合意とともに、AIの開発を加速させると発表した。これは、データ生成やシステム開発効率化を実現する「GenAI（生成AI）」から、業務効率化と自律化を実現する「Agentic（エージェンティック）AI」、そして現実世界の物理的な現象や法則を理解できる「Physical（フィジカル）AI」へと、AIの開発を段階的に加速することを意味する。

これまでの社会インフラの維持では、熟練者が持つ暗黙知（言語化や数値化がむずかしい知識）が必要だった。しかし、人手不足の問題が深刻化した現代においては、暗黙知に頼りすぎることは、社会インフラを維持するうえで課題となる。

そこで日立は、その暗黙知を形式知（明文化された知識）に変換し、業務効率化を実現することに取り組んでいる。暗黙知をデジタルデータに変換し、AIがそれを読み取れるようにすることで、DXを推進するのが狙いだ。「JR東日本」と「日立」が共同検証する「AIエージェント」…鉄道はAIでどう変わる？で紹介した取り組みは、その一例だ。

先述した「Physical AI」は、暗黙知の継承に貢献すると期待されている。AIが発達すれば、当然「HMAX」も進化し、業務効率化が加速する。

日本の鉄道事業者の今後

現在、AIをふくむデジタル技術は急速に発達しており、業務効率化の鍵となっている。ただ、その開発スピードはきわめて速い。日立が近年ニュースリリースで発表したデジタル技術の記事一覧を見ると、その変化の一端を知ることができる。

日本の鉄道事業者が、単独でこのようなデジタル技術の変化の波に乗るのはむずかしい。そもそも鉄道事業者は、安全な輸送の実現を目的とした企業・団体だ。デジタル技術だけを専門としていないので、世界的に加速するデジタル技術の開発スピードに追従するのが容易ではない。

また、日本の鉄道現場には、社員・職員の間で代々受け継がれてきた暗黙知が多く存在する。それをデータ化するのは、メーカーのほうが得意だ。

そこで必要になるのが、日本特有の鉄道ビジネスの転換だ。デジタル技術に長けたメーカーが先行して技術を開発し、それをソリューションとして鉄道事業者に提案し、鉄道事業者とメーカーが新しい鉄道のあり方を共創する。そのような例は、今後増えるだろう。

こちらの記事もおすすめ＜東京メトロが「鉄道一本足の事業運営」からの脱却を目指して取り組む「革新的なサービス」＞

「JR東日本」と「日立」が共同検証する「AIエージェント」…鉄道はAIでどう変わる？