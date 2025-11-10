ゴルフの世界は結局「親の指導」次第なのか…？ゴルフインフルエンサー・堀真珠が明かす「紆余曲折の子ども時代」

好評を頂いている堀真珠さんの連載、いよいよ今回から本人に真珠ワールドを語っていただきます。

まずは生い立ちから、父親のスパルタ教育でジュニアゴルファーとなった真珠さんは、どんな人生を歩むのか。 そして親の指導に納得できたのか？ その顛末をお聞きください。

ちょうど宮里藍ちゃんブームの時に

現在ティーチングプロのお仕事をさせて頂いてますが、そこに至るまでは紆余曲折がありました。今回はその話をさせて頂きます。

東京生まれ香川育ちの私ですが、私の両親は東日本の出身です。父親の転勤で香川に引っ越しました。そういう経緯からか、子供の時から家では標準語を喋るようにしつけられました。学校で讃岐弁で喋るのに家では標準語、今思うと大人になった時、標準語が役立つからという親の配慮だった気がします。

父親は子供に何か期待をしていた雰囲気はありました。遊びながら子供の適性を見極めるみたいな……。家庭麻雀などのゲームをよくやったのですが、それも勝負勘を磨くためだったのかも知れません

小学校低学年の時はソロバンを習い段位を取りました、習字も段位を取りましたか。子供だったので、それが当たり前と思っていました。今思い返すと、ひとつの事にのめり込める集中力があったと思います。父親はその才能を見て、次の稽古ごとを決めました。それがゴルフです。

小学校５年の時、父は将来きっと役立つからゴルフをしようと言って、勝手にゴルフスクールを決めて来ました。時は宮里藍ちゃんブームで、うまくいけば賞金を稼げると目論んだのでしょう。

ゴルフのレッスンは増田能成プロ（高松市、父親は増田光彦プロ）のところに預けられ、家から通いました。最初こそ週末にくるまでの送迎でしたが、次第に慣れてくると週2回、3回と通う頻度が増し、気づいたら頻繁に通うみたいになって……。

中学に入ると父も忙しいから、自分で通いなさいとなり、しかも練習だから走りなさいと厳しくなりました。ギアを一段上げた感じです。スクールには家から走ってだいたい20〜30分かかるんですけど、行き帰りを監視しているんです。レッスン終わりが夕方何時だから、何分以内に家に帰って来いとか。凄く厳しかったですね。

中学2年の夏、ゴルフで覚醒

子供だから帰りにおやつをコンビニで買うとかあるじゃないですか、それもダメ。レッスンが遅くなる時は、滅多にないんですけど、ゴルフの先生が電話してくれて「遅れます」って言ってくれないと、遅いのは歩いて帰ったからだと決めつけて、たった１分遅れても家に入れてくれないんです。父はとにかく時間に厳しい人でした。

レッスンそのものは楽しかったです。それが救いでした。増田先生の受講生でジュニアは私だけだったので、基本からみっちり丁寧に教わりました。最初は物干し竿みたいな長い棒を持って、ぶらんぶらん素振りをするとかね。

ピーク時は250ヤード程飛ばしていましたが、それは増田先生がトップを深くさせ、パワーを最大限に出すように指導してくれたからだと思います。

ゴルフで覚醒したと思ったのは中学2年の夏です。初めて80を切って79を出したんです。その3日後に、試合で71を出して。その時は香川県のジュニアゴルフ選手権で優勝しています。

なるほどこうやれば70台が出るんだと、ゲームの組み立て方が分かった瞬間でした。順調に見えたゴルフのジュニア人生ですが、高校生になってから雲行きが怪しくなります。それはまた今度……。

【キムラの目】

当時の時代背景を言いますと、高校生アマの宮里藍選手がミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープントーナメント（2003年）で優勝してプロへ転向。横峯さくら選手は、お父さんの良郎さんが山林を切り開いて作った練習場で腕を磨き、その後プロになりライフカードレディース（2005年）で初優勝をする。横峯選手はプロ転向後、しばらくは家族とマイクロバスで寝泊まりしてのキャラバン生活を続け、その逞しい生活スタイルが注目を浴びます。

ふたりの女子選手は小柄です。案外普通の体格の子でもプロゴルファーになれるんじゃないか。そう思って娘をプロにさせようとする親が実に多かったのです。真珠さんの父は娘を女子ゴルファーにしようと厳しく育てたのでしょう。今のところ親の指導は、厳しいながらも順調に見えますけどね。

