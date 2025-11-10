女優・趣里（35）と三山凌輝（26）が9月26日には、第1子誕生を公表。そして11月9日、三山は「別々の道を歩むことが最善であると判断した」などと説明し、活動休止していたBE:FIRSTからの脱退を正式に発表した。

【写真】伊藤蘭の隣でお腹にそっと手をやる趣里…水谷豊と家族3人横並びで歩く様子。他、相次ぐクマ被害の惨状なども

三山が脱退を判断した背景には俳優業の本格化があったのかもしれない。三山がNetflixドラマで"復活"することを『Smart FLASH』が報じていた。芸能関係者が語る。

「三山さんが出演するのは、大正時代に起きた日本史上最大のクマ被害とも言われる『三毛別羆事件』をテーマにした作品です。Netflixで大ヒットした『地面師たち』（2024年）の大根仁監督（56）がメガホンをとり、主演は山田孝之さん（42）が務めます。

他にもリリー・フランキーさん（62）、山本耕史さん（49）ら大物らが脇を固めるなか、三山さんは主人公とともにクマと戦う青年役。ただ、この役はストーリーテラーとしての役割も担う非常に重要なポジションなんです。セリフ量や出番は山田さん以上とも言われています」（芸能関係者）

今年4月にYouTuberのRちゃん（29）との婚約トラブルを『週刊文春』に報じられ、その直後に趣里との交際が発覚した三山だが、報道が取り沙汰される前からキャスティングは決まっていたという。ところが、その現場で今、混乱が起きているという──。

「12月には山田さんら主要キャストよりも先にクランクインを迎え、北海道ロケに参加する予定だと聞いていました。長期での現地ロケとなるはずでしたが、そのスケジュールに暗雲が立ち込めてきているようです」

相次ぐクマ被害で見通し立たず

三山にとって結婚直後の"大仕事"となる撮影現場に何が起きているのか。前出・芸能関係者が語る。

「全国で相次ぐクマ被害が影響しているようです。大ヒットした"地面師"メンバーでの作品ということで、制作会社やスタッフも気合を入れた長期ロケを敢行しようとしていたのですが、昨今のクマ被害の現状を踏まえると、現地での撮影が難しいのではないか……という懸念の声が上がっています。

出演者はすべてのロケに帯同するわけではありませんが、それでも長い期間のスケジュールを抑えてあるはずで、もしも撮影が延期となれば、そのあたりも大変そうですね……」

また、撮影以外の懸念もあるという。

「先日は鈴木福さん（21）主演の映画『ヒグマ!!』の公開延期が発表されたばかり。クマの活動期を避けた時期に公開を調整する方針のようですが、三山さんの出演作も『クマの脅威を伝える作品を今本当に楽しめるのか』というコンプライアンス面での心配があるのかもしれません。

三山さんにとっては、長期ロケによって妻や子供とは離れ離れになることを覚悟して臨むはずだった作品。しばらくワンオペ育児となる趣里さんにも、申し訳ないと思いつつも感謝して、『出世作にしたい』と意気込んでいたそうですが……」

三山は、逆境を乗り越えて"男を上げる"チャンスを掴めるのか──。